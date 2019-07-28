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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
28.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

DEAŞ’lıları Türk vatandaşı yapan çete çökertildi

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DEAŞ’lıları Türk vatandaşı yapan çete çökertildi

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, DEAŞ ve FETÖ üyelerinin de aralarında bulunduğu aranan ya da yurtdışı çıkış yasağı olan kişilere, polis ve nüfus müdürlüklerindeki memurlardan aldıkları yardımla orijinal kimlik ve pasaport çıkartan 8’i polis, 18’i nüfus memuru 80 kişi yakalandı.

Çetenin çipli kimlik almayan kişilerin bilgilerini kullandığı, yeni kimlik ve pasaport çıkarılmasının ardından kimliği kullanılan kişinin bilgilerinin de sistemden silindiği tespit edildi.
4 ay önce M.K. adlı bir kişi, kimlik bilgilerinin başkaları tarafından kullanıldığını, kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu sistemde başka bir kişinin fotoğrafının olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Yapılan başvurunun ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Mali Şube ekipleri çalışma yürütürken, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki yabancı üyelerine orijinal Türk kimliği ve pasaportu çıkartmaya çalıştığı yönünde de bir bilgiye ulaşıldı.

20 BİN DOLARA YENİ KİMLİK

Mali Şube ekipleri, bu bilginin ardından soruşturmayı genişletti. Yapılan araştırmada Türkiye genelinde faaliyet yürüten sahtecilik çetesiyle karşılaşıldı. Polisin yaptığı tespitlere göre çete, öncelikle haklarında arama kaydı ya da yurtdışı çıkış yasağı bulunan kişilerin bilgilerini bağlantı kurdukları polislerden alıyordu. Daha sonra bu kişilerle bağlantı kurularak 20 bin dolara yeni kimlik ve pasaport hazırlanabileceği söyleniyordu.

Kabul etmeleri halinde nüfus müdürlüklerindeki memurlarla bağlantıya geçiliyordu. Henüz çipli kimlik almayan, pasaport sahibi olmayan vatandaşların bilgileri nüfus memurları tarafından hazırlanıyordu. Kimlik ve pasaport alınacak kişilerin biyometrik fotoğrafları nüfus memuruna teslim ediliyor, onlar da yeni kimlik ve pasaportları hazırlayarak çetenin verdiği adrese gönderiyordu. Bilgileri alınan vatandaşların da sistemdeki bilgileri siliniyordu.

Polis yaptığı araştırmada, çeteyle bağlantıya geçen DEAŞ’ın, dünyanın değişik yerlerinden Suriye ve Irak’a savaşmaya giden ya da savaş bölgelerinden Türkiye’ye giren yabancı teröristlere de aynı yöntemle orijinal kimlik ve pasaport çıkarıldığını belirledi. Kimlik ve pasaport çıkartılarak Türk vatandaşı yapılan DEAŞ üyeleri de tek tek belirlendi.

Polis, organizasyon içinde 8 polis ile 18 nüfus memurunun bulunduğunu, çetenin 60 kişilik bir örgütlenme içinde olduğunu tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Tunceli, Adana, Batman, Ağrı, Elazığ, Rize, Kocaeli ve Kütahya’da düzenlenen baskında, aralarında Veysel S., 27 kamu görevlisi, DEAŞ ve FETÖ üyelerinin de bulunduğu 80 kişi yakalandı. Çeteden kimlik ve pasaport alan 81 kişinin operasyon yapılan adreslerde bulunamadığı, yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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