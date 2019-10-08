DEAŞ’lılara hızla derdest planı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Sırbistan’a yaptığı resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Beyaz Saray’dan gelen güvenli bölge açıklaması ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinin hatırlatılması üzerine şöyle dedi: “Bu konuyla ilgili olarak, akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan’ın (Trump) ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette. Şu anda buradaki karşılıklı muhataplar, çalışmalarını yürütüyorlar, yürütecekler. Sayın Başkan Trump, bu konuyla ilgili talimatı çekilmeyi emretmişti, fakat bu biraz gecikti. Gecikmeye rağmen bu arada gerek Amerikalı, gerekse bizim heyetimiz bölgede görüşmelerini hep yaptılar, yapıyorlardı. Dün akşamki (önceki akşam) görüşmeden sonra da yine bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Zira bizim biliyorsunuz verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz; ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ demiştik ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik bu tehditlerini daha fazla kabul etmemiz, kabullenmemiz asla mümkün değil.”

DEAŞ’LI RAKAMLARI ABARTILI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Suriye’de yakaladığı ve sayılarının 10 bini bulduğu iddia edilen DEAŞ’lılardan Türkiye’nin sorumlu tutulacağına yönelik ifadelerin hatırlatılması ve sürecin nasıl işleyeceğinin sorulması üzerine de Erdoğan şunları söyledi: “Bu rakamlar biraz abartılı. Bende şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarzımız var. Biliyorsunuz değişik ülkelerden Almanya, Fransa gibi, DEAŞ’lılar var. ‘Bu DEAŞ’lıların kontrolünü biz kendi elimizden çıkarmak istiyoruz, bunlara artık bakamayız, artık yetti’ diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir, kendileri bir çalışma yapacaklar. Biz de arkadaşlarımıza bu konuda talimatı verdik, onlar da bir çalışma yapıyorlar. Burada ne gibi bir adım atalım ki, şu anda cezaevinde veya cezaevlerinde bulunan bu DEAŞ’lıları buralardan süratle derdest edelim.”

GÖRÜŞME KASIMDA

Erdoğan, Trump ile yapacağı görüşme takviminin netleşip netleşmediği yönündeki soruya da, “Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz ve Washington’da bu ziyaret olacak. Bu ziyarette ikili olarak, heyetler arası bu görüşmeyi yapmak suretiyle tabii ki yüz yüze olması işin derinliğini Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler, bunları ele alma fırsatını bize vermiş olacak” yanıtını verdi.

F-35 VE PATRIOT’LAR

Trump ile yapacağı görüşmede F-35 ve Patriot konularının da gündeme geleceğini ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: “Önemli başlıklarından bir tanesi de F-35. Bu uzayan bir süreç oldu. Temennim odur ki bu görüşmemizde hem bunu bir karara bağlamak ve bu karara bağlayışla, çünkü biz hâlâ parçaları gönderiyoruz biliyorsunuz; bizden de burada ofset kapsamında parçalar alınıyor. Bu parçalar gönderilmeye devam ediliyor. Ödemelerde de biz, yine de aksama yapmıyoruz. Biz şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar gibi bir ödemeyi de yapmış bulunuyoruz. Dolayısıyla en önemli başlıklardan bir tanesi olan bu konuyu tabii ki ele alacağız ve bunu konuşacağız.”