DEAŞ’lı uyuyan hücreleri deşifre edildi
Ankara’daki DEAŞ operasyonunda örgütün kritik isimlerinden Suriye uyruklu Abdulkadir Mustafa yakalandı. Deyr Ez Zor’da çatışmalara katılan Mustafa’nın yasadışı yollardan Türkiye’ye gelerek ‘uyuyan hücreler’i tekrar aktif hale getirdiği belirlendi.
ANKARA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri bünyesinde yabancı teröristleri takibi için kurulan Risk Analiz ekipleri, DEAŞ’ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı.
Ankara’daki DEAŞ hücrelerine yönelik başlatılan operasyonda birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 22 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel döküman, dijital materyaller ele geçirildi.
DEAŞ hücrelerine yönelik operasyonda örgütün kritik isimlerinden biri olan Suriye uyruklu Abdulkadir Mustafa yakalandı. Mustafa’nın 2015 yılında DEAŞ saflarına katıldığı, askeri, ideolojik ve silah eğitiminin ardından Deyr Ez Zor’a giderek çatışmalara girdiği öğrenildi. Deyr Ez Zor’un DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından buradan kaçan Mustafa’nın insan kaçakçıları aracılığıyla yasadışı yollardan Türkiye’ye girdiği, ardından Ankara’ya geldiği belirlendi. Ankara’da örgüt adına faaliyet yürüterek “uyuyan hücreleri” tekrar aktif hale getirdiği belirlenen Mustafa’nın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına yönelik eylem hazırlığı yaptığı, operasyonda yakalanmasıyla bu eylemini yapamadığı öğrenildi. Mustafa ve birlikte hareket ettiği DEAŞ’lı Ahmet Elhadir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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