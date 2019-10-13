DEAŞ'lı tutuklular ve aileleri terörden arındırılmış bölgede tutulacaklar
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, DEAŞ’lı tutuklular ve ailelerinin akıbetine ilişkin, “Ülkemizce gözetim altına alınacak DEAŞ mensupları ve ailelerinin, Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapılacaktır” dedi.
Aksoy, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinde belirttikleri üzere, terörden arındırılacak alanlardaki DEAŞ unsurlarının ve ailelerinin gözetimini üstleneceğiz. Bunların Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapılacak. Kalıcı çözüm, Suriye’de tutulan yabancı terörist savaşçılar ve ailelerinin, vatandaşlığını taşıdıkları menşe ülkelerce geri alınması, yargılanması ve rehabilitasyonundan geçiyor.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle