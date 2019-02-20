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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
20.02.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

DEAŞ'lı teröristin cezası belli oldu

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DEAŞ'lı teröristin cezası belli oldu

KOCAELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanan DEAŞ'ta eğitim veren ve esir aldıkları Özgür Suriye Ordusu üyelerinin kafalarını kestiği iddia edilen Fehed El Sacır, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 11 Aralık 2017 tarihinde DEAŞ'ta eğitim veren ve esir aldıkları Özgür Suriye Ordusu üyelerinin kafalarını kestiği iddia edilen Fehed El Sacır'ı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Fehed El Sacır jandarmadaki ifadesinde, elinde ÖSO askerinin başının bulunduğu, çevresinde öldüren askerlerin olduğu fotoğrafın kendisine ait olduğunu ve cellatlık yaptığını kabul etti.

Fehed El Sacır, 2015- 2017 yılları arasında Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına görev yaptığını, infazlardan sorumlu olduğunu, örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği ve kaçak yollarla geçtiği Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye geldiğini söyledi. Tutuklanan Fehed El Sacır'ın, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması ile hakkında hazırlanan iddianame Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, önceki celselerde jandarma ifadelerini reddederek ÖSO adına savaştıklarını söyleyerek, fotoğraftaki kafaları teşhis için tuttuğunu söyleyen Fehed El Sacır, eski savunmalarını tekrar etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen H.İ. ifadesinde, "Biz hepimiz Özgür Suriye Ordusu'ndaydık. Bizim DEAŞ ile herhangi bir çatışmamız olmadı. Fehed bizimle aynı grupta değildi. Yine ÖSO içerisinde başka bir gruptaydı. Bir kampta kaldık. Urfa'da bir süre kalıp Suriye'ye tekrar gitmişti. Arkasından DEAŞ gruplarına katıldığına dair söylenti geçti. Ama ben görmedim" dedi.

Tanıklardan B.A.M ise konuyla ilgili bilgisi olmadığını söyleyerek, "Fehed ile beraber ÖSO'daydık. Ben Türkiye'ye geldikten sonra Suruç'ta olduğunu duydum. Fehed'in DEAŞ'a katıldığı konusunda bir bilgim yok. Bende daha önce benzer suçlamalara maruz kaldım. Ben sanığın DEAŞ'a katılıp savaşçı olduğunu söylemedim" diye konuştu.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Fehed El Sacır savunmasında, "Ben 2015'den beri burayım. Ortada büyük bir çelişki var." dedi. Cumhuriyet Savcısı, Fehed El Sacır'ın silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasından 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Fehed El Sacır'ı silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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