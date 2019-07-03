DEAŞ'lı Rus kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDEAŞ'lı Rus kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı
GeriGündem DEAŞ'lı Rus kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL- Hadi KURT/ŞANLIURFA, (DHA)
03.07.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

DEAŞ'lı Rus kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DEAŞ'lı Rus kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı

INTERPOL tarafından aranan, terör örgütü DEAŞ üyesi, Rusya uyruklu 2 kadın, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 9 çocukla yakalandı. Suriye'de eşlerinin ölmesinin ardından sınırı geçtiklerini söyleyen kadınlar, adliyeye sevk edildi.

Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki devriye görevi sırasında, Türkiye tarafına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kadını, yanlarındaki 9 çocukla yakalayarak, gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kadınların, yapılan sorgulamalarında, Interpol tarafından aranan, DEAŞ üyesi, Rus B.I. ve F.B. olduğu belirlendi.

Eşlerinin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırısında öldüğünü söyleyen kadınlar, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Mersin'den kötü haberler gelmeye devam ediyor
Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu! 19 gün sonra cansız bedeni bulundu...
İşten çıkmak için yaptığı plan sonu oldu
10 bin dolara böbrek... Ameliyat masasında şok operasyon