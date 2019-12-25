DEAŞ'lı kadınlar, sınır kapısına gelerek teslim oldu

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı belirlenen DEAŞ mensubu S.D., M.D., S.G., E.G., A.D., N.G. ve S.G., Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda güvenlik kuvvetlerine teslim olduktan sonra Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınarak soruşturmaları yapıldı.



Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Reyhanlı’da adliyeye sevk edildi. Türk vatandaşı olan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleri de haklarında yakalama kararı bulunan kentlere gönderildi.



BELÇİKA VE HOLLANDALI ÇİFT DE YAKALANDI



Öte yandan sınırı kaçak yolla geçerek Türkiye’ye gelmeye çalışan biri Belçikalı, diğeri Hollandalı çift de sınırda yakalandı. DEAŞ mensubu oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu çift ile ilgili soruşturma devam ediyor.



Hol kampından kaçarak teslim olanların sayısının son 2 ayda 50 kişiyi bulduğu öğrenildi.