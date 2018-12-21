DEAŞ’lı kadın bir gün sonra tutuklandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın ‘Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulmuşken serbest bırakılan DEAŞ üyesi Ayşegül İnci, dün savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
İnci’nin etkin pişmanlıktan yararlanarak 23 sayfa ifade verdiği için bırakıldığı ortaya çıktı. Fakat hâkimlik, örgütle ilişkisi bulunduğu ve kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle İnci’nin cezaevine gönderilmesine karar verdi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İnci, dün Adıyaman Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarıldı. İnci, 15 Aralık günü Habur Sınır Kapısı’nda teslim sonra emniyette etkin pişmanlık kapsamında, DEAŞ içerisinde tanık olduğu olaylar ve tanıdığı kişiler hakkında bilgi verdi. İnci ifadesinde, eşi Ersel Ocak ile dini nikâh kıydıktan dört gün sonra, 2014’te Türkiye’den ayrılıp Suriye’ye gittiğini anlattı. DEAŞ’ın ‘Dokumacılar’ adlı canlı bomba grubundan haberdar olmadığını savunan İnci, “Suriye’de mavi listede olduğumu öğrendim. Eşime ‘İsmim neden burada’ diye sordum. İsmimin arananlar listesinde olduğunu söyledi” diye konuştu.
Avukatı Emin Emre Sarıgül ise İnci’nin iki yaşında çocuğunun olduğunu, etkin pişmanlık kapsamında 23 sayfalık bir ifade verdikten sonra serbest bırakıldığını söyledi. Ancak Adıyaman Sulh Ceza Hâkimliği, İnci’nin tutuklanmasına karar verdi. Kararda, İnci’nin Dokumacılar Grubu’ndan olduğu, bazı örgüt üyeleriyle irtibatının bulunduğu ve cihat için 30 Ekim 2014’te Suriye’ye gittiği vurgulandı. Üç yıl önce İnci hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen İnci’nin yakalanamadığı belirtildi ve kaçma şüphesinin olduğu ifade edildi. İnci, cezaevine gönderildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle