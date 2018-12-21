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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İsmail SAYMAZ
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

DEAŞ’lı kadın bir gün sonra tutuklandı

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
DEAŞ’lı kadın bir gün sonra tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın ‘Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulmuşken serbest bırakılan DEAŞ üyesi Ayşegül İnci, dün savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

İnci’nin etkin pişmanlıktan yararlanarak 23 sayfa ifade verdiği için bırakıldığı ortaya çıktı. Fakat hâkimlik, örgütle ilişkisi bulunduğu ve kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle İnci’nin cezaevine gönderilmesine karar verdi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İnci, dün Adıyaman Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarıldı. İnci, 15 Aralık günü Habur Sınır Kapısı’nda teslim sonra emniyette etkin pişmanlık kapsamında, DEAŞ içerisinde tanık olduğu olaylar ve tanıdığı kişiler hakkında bilgi verdi. İnci ifadesinde, eşi Ersel Ocak ile dini nikâh kıydıktan dört gün sonra, 2014’te Türkiye’den ayrılıp Suriye’ye gittiğini anlattı. DEAŞ’ın ‘Dokumacılar’ adlı canlı bomba grubundan haberdar olmadığını savunan İnci, “Suriye’de mavi listede olduğumu öğrendim. Eşime ‘İsmim neden burada’ diye sordum. İsmimin arananlar listesinde olduğunu söyledi” diye konuştu.

Avukatı Emin Emre Sarıgül ise İnci’nin iki yaşında çocuğunun olduğunu, etkin pişmanlık kapsamında 23 sayfalık bir ifade verdikten sonra serbest bırakıldığını söyledi. Ancak Adıyaman Sulh Ceza Hâkimliği, İnci’nin tutuklanmasına karar verdi. Kararda, İnci’nin Dokumacılar Grubu’ndan olduğu, bazı örgüt üyeleriyle irtibatının bulunduğu ve cihat için 30 Ekim 2014’te Suriye’ye gittiği vurgulandı. Üç yıl önce İnci hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen İnci’nin yakalanamadığı belirtildi ve kaçma şüphesinin olduğu ifade edildi. İnci, cezaevine gönderildi. 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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