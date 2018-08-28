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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
28.08.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

DEAŞ'ın 'sözde' bakanından şaşırtan savunma!

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DEAŞ'ın 'sözde' bakanından şaşırtan savunma!

Kayseri’de jandarma ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda yakaladığı DEAŞ’ın sözde 'tarım bakanı’ iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın, yakalanmamak için ismini değiştirdiği ortaya çıktı. Mahkeme, sanığın gerçek isminin tespiti için Göç İdaresi’nden gelecek raporu bekliyor. Sanık mahkemede tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında “Benim DEAŞ ile hiçbir ilgim ve alakam yok. Suriye’de tarım işi ile uğraştığım için benim lakabım ‘T. Zirai’ydi. Bizim oralarda bana amele çavuşu derlerdi. DEAŞ o bölgeyi ele geçirince benden tarlada çalışacak işçi istediler, ben de verdim asla silahlı yardım yapmadım. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 10 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında DEAŞ’ın sözde tarım bakanı B.E.’nin de bulunduğu 11 kişi hakkında başlatılan işlemler, 7 gün sonra tamamlandı ve zanlılar adliyeye sevk edildi. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınanlardan DEAŞ’ın sözde tarım bakanı T.E.A.H. ve akrabası A.S. tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. T.E.A.H. ve A.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.E.A.H.’nin yakalandığı süreçte yakalanmamak için ismini B.E. olarak söylediği ortaya çıktı. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık T.E.A.H. ve akrabası A.S. ile avukatları hazır bulundu.

"DEAŞ çalışacak işçi istedi ben de verdim"

DEAŞ’ın sözde tarım bakanı olduğu iddia edilen tutuklu sanık T.E.A.H. mahkemede tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında “Benim DEAŞ ile hiçbir ilgim ve alakam yok. Suriye’de tarım işi ile uğraştığım için benim lakabım ‘T. Zirai’ydi. Bizim oralarda bana amele çavuşu derlerdi. DEAŞ o bölgeyi ele geçirince benden tarlada çalışacak işçi istediler, ben de verdim asla silahlı yardım yapmadım. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu. Cumhuriyet Savcısı ara mütalaasında eksikliklerin giderilmesi ve iki sanığın da kuvvetli suç şüphesi bulunan deliller ve kaçma şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda sanığın İl Göç İdaresi’ne gönderilerek kimlik tespitinin yapılması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteleyerek, iki sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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