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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

DEAŞ’ın infazcısı tutuklandı

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DEAŞ’ın infazcısı tutuklandı

İZMİR’in Buca ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın infazcısı Muhammed Ramadan tutuklandı. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan’ın yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. Teröristin İzmir’e geldiği istihbaratı üzerine Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekât Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Buca ilçesinde saklandığı adres belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Muhammed Ramadan’ı yakaladı. DEAŞ’lı terörist Muhammed Ramadan’ın bir süre önce Türkiye’ye, göçmen grubun arasına karışarak giriş yaptığı, ardından İzmir’e gelerek Buca ilçesindeki evde kalmaya başladığı belirtildi. Polisin teknik ve fiziki takibinin ardından bulunan Ramadan’ın, yurtdışına geçmek için yasadışı geçiş organizatörleriyle irtibatta olduğu belirlenince operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramadan, önceki gece çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADANA VE KAYSERİ’DE OPERASYON

Adana’da polisin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli İ.F. (35), İ.H. (25) ve A.C.M.’nin (35) Adana’da olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüte eleman kazandırma, silah temin etme suçlarına karışan, ülkeye kaçak yollarla girdikleri saptanan İ.F., İ.H. ve A.C.M. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri’de de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ’ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi, Huveytli tutuklandı. Eşiyle birlikte kaçak yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen ‘Ebu Muhammed’ kod adlı Huveytli’nin 2008 yılında terör örgütü El Kaide’ye katıldığı, 2012’de DEAŞ’a katıldıktan sonra terör örgütü içinde hızla yükselip 30 bin kişiden sorumlu emir haline geldiği ve Irak polisi tarafından yakalanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Terör örgütü DEAŞ’ın, üyelerini kurtarmak için cezaevine yaptığı baskında Irak polisi tarafından öldürülmek istenen Suphi Huveytli’nin baskında ölen kişilerin arasında ölü taklidi yapıp yaralı kurtulduğu, eşiyle birlikte yaklaşık 2 ay önce yasadışı yollardan Türkiye’ye geldiği, örgüte kadın üye kazandırılmasından da sorumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.

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