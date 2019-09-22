DEAŞ’ın infazcısı tutuklandı
İZMİR’in Buca ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın infazcısı Muhammed Ramadan tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan’ın yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. Teröristin İzmir’e geldiği istihbaratı üzerine Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekât Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Buca ilçesinde saklandığı adres belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Muhammed Ramadan’ı yakaladı. DEAŞ’lı terörist Muhammed Ramadan’ın bir süre önce Türkiye’ye, göçmen grubun arasına karışarak giriş yaptığı, ardından İzmir’e gelerek Buca ilçesindeki evde kalmaya başladığı belirtildi. Polisin teknik ve fiziki takibinin ardından bulunan Ramadan’ın, yurtdışına geçmek için yasadışı geçiş organizatörleriyle irtibatta olduğu belirlenince operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramadan, önceki gece çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADANA VE KAYSERİ’DE OPERASYON
Adana’da polisin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli İ.F. (35), İ.H. (25) ve A.C.M.’nin (35) Adana’da olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüte eleman kazandırma, silah temin etme suçlarına karışan, ülkeye kaçak yollarla girdikleri saptanan İ.F., İ.H. ve A.C.M. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri’de de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ’ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi, Huveytli tutuklandı. Eşiyle birlikte kaçak yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen ‘Ebu Muhammed’ kod adlı Huveytli’nin 2008 yılında terör örgütü El Kaide’ye katıldığı, 2012’de DEAŞ’a katıldıktan sonra terör örgütü içinde hızla yükselip 30 bin kişiden sorumlu emir haline geldiği ve Irak polisi tarafından yakalanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Terör örgütü DEAŞ’ın, üyelerini kurtarmak için cezaevine yaptığı baskında Irak polisi tarafından öldürülmek istenen Suphi Huveytli’nin baskında ölen kişilerin arasında ölü taklidi yapıp yaralı kurtulduğu, eşiyle birlikte yaklaşık 2 ay önce yasadışı yollardan Türkiye’ye geldiği, örgüte kadın üye kazandırılmasından da sorumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.
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