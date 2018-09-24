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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.09.2018 - 09:02, Son Güncelleme:

DEAŞ'ın hayalet emiri yakalandı

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına eleman kazandıran örgütü yönlendiren, telefon kullanmayan, evinde kalmayan, ara sokaklardan yaya gidip gelen sözde emir, terör polisinden kurulan özel ekipten kaçamadı.

Sözde emirin, birine mesaj gönderdiği zaman sadece gönderdiği kişinin kulağına söylenmesini istediği, kendine gelen mesajı da sadece kendisinin kulağına söylenmesini istediği öğrenildi 

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs’ta gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına aldığı zanlıların verdiği ifadeler doğrultusunda kentin sözde DEAŞ emirinin Eyüp Baksi (47) olduğunu tespit etti. 

Polis, zanlının itirafçı olanları tehdit eden ve yaptığı toplantılarda “Çocuklarınız okula göndermeyin”, “Devletin imamı arkasında namaz kılınmaz” gibi konuşmalar yaparak insanların beyninin yıkadığı, terör örgütüne eleman kazandırdığı, örgütü Adana'da ayakta tutmaya çalıştığı ileri sürüldü. Bu bilgilere ulaşılınca Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, zanlının yakalanması için terör polisinin özel bir ekip kurması talimatını verdi. Bunun üzerine 7-24 saat çalışan bir özel ekip oluşturdu.

Ekip, telefon, kredi kartı, hastane, banka ve postane kullanmayan, her yere yaya olarak ara sokaklardan giden adeta "hayalet" gibi yaşayan zanlıyı yakalamak için detaylı çalışma yaptı. Zanlının mesaj vermek istediğinde de mesaj almak istediğinde de şahısları kullandığı öğrenildi. Ayrıca zanlının birine mesaj gönderdiği zaman sadece gönderdiği kişinin kulağına söylenmesini istediği, kendine gelen mesajı sadece kendisinin kulağına söylenmesini istediği öğrenildi. 

Suriye’den gelen mesajları da örgüt üyelerinin kulağına fısıldayarak veren Baksi’nin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatıldı. Zanlı 3,5 ay boyunca izlemeye alındı. Polis zanlının hastaneye birini görmeye gittiğini tespit etti. Polis şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüpheli hastaneye giderken polisi fark edince kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamanın ardından yakalanan zanlı emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. 
Mahkemeye çıkarılan Baksi, tutuklandı. 

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