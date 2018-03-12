DEAŞ’ın geride bıraktığı çocuklar

IRAK’ta Musul ve Telafer kentlerinin terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından DEAŞ’ın geride bıraktığı kadın ve çocukların durumu belirsizliğini koruyor. Eşleriyle birlikte çocuklarını da yanlarına alarak Türkiye’den Musul ve Telafer’e geçen 328 Türk vatandaşı kadının yargılaması Bağdat’ta devam ederken, yaklaşık 350 çocuk da Irak’taki kamplarda tutuluyor. Anne ya da babaları terör örgütü DEAŞ saflarında çatışırken ölen yetim ve öksüz 17 Türk çocuk, farklı milletlerden kendileri gibi anne babasız 250 çocukla birlikte ayrı bir kampta tutuluyor. Bağdat’ta yetimhane olarak nitelendirilen bu kampta tutulan 17 çocuk, Türkiye’ye getirilmeyi bekliyor.

ECE, TUSEM ve YUSUF

O çocuklardan biri 6 yaşındaki Ece. Annesi ve babası tarafından 4 kardeşiyle Türkiye’den alınıp DEAŞ’ın kontrolündeki bölgelere götürülmüş. Önce babası ardından da annesi çatışmalarda ölmüş. Kardeşlerinden biri de ölünce Ece, diğer 3 kardeşiyle ortada kalmış. Şimdi tutulduğu kampta 3 kardeşiyle birlikte Türkiye’ye getirileceği günü bekliyor. 5 yaşındaki Tusem ile 8 yaşındaki Raziye kardeşlerin anne ve babaları Telafer’in DEAŞ’tan temizlenmesi sırasında ölmüş. 2 kardeş ortada kalmış. Yusuf henüz bir yaşında. Ölmek üzereyken bulunan Yusuf’a şimdi kampta bakılıyor. Irak’ın iadelerine olumlu yaklaştığı çocukların Türkiye’ye getirilmesi için çalışma yürütülüyor. 350 çocuğun gruplar halinde Türkiye’ye getirileceği öğrenildi.

Annesi, babası ve bir kardeşi Suriye’de ölen Ece ve diğer 3 kardeşi Türkiye’ye getirilecekleri günü bekliyor. Ölmek üzereyken bulunan bir yaşındaki Yusuf da kampta kalıyor. Kamptaki çocukların fotoğraflarına Hürriyet ulaştı.