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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Samed Aydın SUN/DHA
20.12.2018 - 15:20, Son Güncelleme:

DEAŞ’ın Gaziantep saldırısı davasında flaş gelişme

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DEAŞ’ın Gaziantep saldırısı davasında flaş gelişme

GAZİANTEP’te kına gecesi eğlencesine düzenlenen ve 56 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısına ilişkin 10'u tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı, tutuklu yargılanan 10 sanığa, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 1'er kez, 'Kasten adam öldürme' suçundan ise 59'ar kez olmak üzere toplam 60'şar kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 'DEAŞ terör örgütü üyeliği' suçundan da 5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. 

Gaziantep'de terör örgütü DEAŞ'ın, 20 Ağustos 2016 tarihinde 56 kişinin yaşamını yitirdiği Beybahçe Mahallesi'ndeki kına gecesi eğlencesine yönelik düzenlediği saldırı ile 16 Ekim 2016'da 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısıyla ilgili görülen davanın 6'ncı duruşması, güvenlik nedeniyle Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.  Geniş güvenlik önlemleri altında Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda basına kapalı yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Abdurrahman Alnajjar, Enes Karataş, Ahmet Kösgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Yunus Sarı, Mehmet Karakurt , Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve  Mehmet Çalıkuşu ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Fadile Cebael ve tutuksuz suça sürüklenen çocuk sanık H.N.Ç. ise gelmedi. Duruşmayı, bazı HDP'liler de izledi.

Duruşma Savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıkladı. Savcı, tutuklu yargılanan 10 sanığa 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'  suçundan 1'er kez, 'Kasten adam öldürme' suçundan ise 59'ar kez olmak üzere toplam 60'şar kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Ayrıca sanıkların, yaralanan kişilere yönelik eylemlerinden dolayı 'Adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçlarından ayrı ayrı, tüm sanıkların da 'DEAŞ terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla 10 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatların mütalaaya ilişkin süre istemesi üzerine duruşmayı, 14 Mart 2019 tarihine erteledi.

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