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    DEAŞ'ın füzecisi, Adana'da atık toplarken yakalandı

    Çağlar ÖZTÜRK / DHA
    16.05.2018 - 09:09 | Son Güncelleme:

    Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ için 1,5 yıl boyunca füze başlığı yaptığı öne sürülen Muhammet El Muhammet Ali (41), Adana'da atık kağıt toplarken yakalanıp, tutuklandı.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'a 1,5 yıl füze başlığı yaparak destek verdiği ileri sürülen 'Ebu Salah' kod adlı Muhammet El Muhammet Ali'nin Adana'da olduğu ihbarını aldı. Yapılan araştırmada, Muhammet El Muhammet Ali'nin kağıt ve plastik atık toplayarak geçimini sağladığı saptandı. Ali, düzenlenen operasyonla kent merkezinde atık kağıt toplarken gözaltına alındı.

    Emniyette götürülen Muhammet El Muhammet Ali, ifadesinde, "Asıl mesleğim tornacılıktır. Suriye'de yaşadığım şehri DEAŞ ele geçirince, bütün herkesi bir alanda toplayıp mesleğimizi sordular. Ben de tornacılık yaptığımı söyleyince, füze başlığı yapmamı istediler. İlk başta kabul etmedim, bunun üzerine başıma silah dayadılar. Daha sonra havaya ateş açınca korkup kabul ettim. 1,5 yıl boyunca 60'a yakın füze başlığı yaptım. Namaz kılmayı bilmiyordum, bana öğrettiler. Sakal uzatmayan, dar pantolon giyeni kafir diye öldürmeye başladıkları anda, kaçak yollarla önce Kilis'e, oradan da Adana'ya geldim" dedi.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet El Muhammet Ali, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: füzeci , gündem
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