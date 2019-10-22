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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
22.10.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

DEAŞ zanlısı tutuklandı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
DEAŞ zanlısı tutuklandı

Kocaeli’de bazı polis noktalarının fotoğraf ve videolarını çekerek Telegram adlı uygulama üzerinden DEAŞ yöneticilerine gönderen Halil İbrahim K. adlı bir kişi tutuklandı. İtirafçı olan zanlı, Telegram’da üye olduğu bir gruba DEAŞ’ın elebaşı Ebubekir el Bağdadi’nin iki ay önce ‘Yapacağınızı yapın!’ şeklinde bir sesli mesajının geldiğini, bu mesajdaki talebe uyarak bu görüntüleri çekip gönderdiğini anlattı. Zanlı ‘Sadece video çektim, eylem yapma niyetim yoktu’ dedi.

Zanlı Halil İbrahim K. ifadesine göre 2015 yılında İmam Hatip Lisesi’nde okurken DEAŞ üyeliği şüphesiyle gözaltına alındı. Ardından da okulu bıraktı ve Siverek’teki bir ‘medresede’ bir hafta eğitim gördü. Arapça dersleri aldı. Daha sonra ‘para kazanıp medrese eğitimine devam etmek için’ Yalova’ya geldi. Burada bir tersanede çalışmaya başladı. ‘Tersanede kazandığım para ile medrese eğitimi almak için Konya’ya gittim’ diyen zanlı, burada başvurduğu iki yere kabul edilmediğini, o sebeple Antalya ve Adana’daki ablalarının yanına geçtiğini anlattı. Adana’da medrese arayışına devam ettiğini söyleyen zanlı sonrasını şöyle anlattı: ‘Medrese bulamayınca Siverek’e geri döndüm. Dinimi merak ettiğim için internet kafelerde bazı sitelere giriyordum. DEAŞ’ın videoları karşıma çıkıyordu. Meraktan izlemeye başladım. Sonra DEAŞ ile alakalı paylaşım yapan bir haber kanalını takip etmeye başladım. 2019’un Ramazan ayında G.M adlı şahıs geldi. Ben de belki beni medresesine alır diye onun yanına gittim. G.M’ye medrese eğitimi almak istediğimi söyledim, bana kontenjanı olmadığını söyleyerek kabul etmedi.’

“BAĞDADİ’NİN MESAJI GELDİ”

Tekrar Yalova’ya gittiğini söyleyen Halil İbrahim K. şöyle devam etti: ‘DEAŞ sayfalarını takip ederken Telegram uygulamasını öğrendim. DEAŞ haberlerinin paylaşıldığı grupları takip etmeye başladım. Birkaç ay önce DEAŞ’ın lideri olarak bildiğim Ebubekir El Bağdadi’nin Telegram üzerinden ‘Yapacağınızı yapın’ şeklindeki ifadelerinin bulunduğu ses kaydı paylaşıldı. Bundan sonra Telegram kanallarına üye olanlar da kendi bulundukları şehirlerden ‘Yapacağınızı yapın!’ başlığıyla paylaşımlar yapmaya başladı. Ben de herkes paylaştığı için sürekli gördüğüm polis noktasının videosunu çektim. Bu videoyu O.A adlı kullanıcıya gönderdim. Bu şahsı görmedim, tanımıyorum. Bu kullanıcı çektiğim videoya ‘DEAŞ’ın neşitlerinden (müziksiz şarkı) ‘Yakında yakında’ adlı neşidi ve ‘Yapacağınızı yapın, yakında geleceğiz, Türkiye Vilayeti(İzmit)’ yazısını düzenleyerek bana gönderdi. Daha sonra bu videoyu kanalın yöneticisine özelden attım. Eylem yapmak niyetim kesinlikle yoktu.’

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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