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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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KAYSERİ (İHA)
14.12.2018 - 17:40, Son Güncelleme:

Kan donduran itiraf: Aldığım emirle öz kardeşimi öldürdüm...

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Kan donduran itiraf: Aldığım emirle öz kardeşimi öldürdüm...

2015 yılında DEAŞ terör örgütünden aldığı emirle örgüte muhalif öz kardeşini öldüren, ancak Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada gelen ilk rapora göre, failin başka bir kişi olduğu tespit edilen olayda, son yapılan sorgulamada, Abdulkhaleq Abdulgader Ali, öz kardeşini öldürdüğünü itiraf etti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü DEAŞ terör örgütünün ülke ve il sınırları içinde gerçekleştirmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi, faaliyetlerinin deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda 7 Kasım 2017 tarihli yapılan Kayseri il merkezinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 10 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına aldı. 13 Aralık tarihli yazılı ve görsel medyada haberlere konu edilen Abdulkhaleq Abdulgader Ali isimli şahsın da aynı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan birisi olduğu tespit edildi.

12 Aralık’ta Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, örgüt üyesi olma ve 2016 yılında terör örgütü DEAŞ’tan aldığı emirle öz kardeşini öldürme suçundan yargılanana Abdulkhaleq Abdulgader Ali, gelen raporda, video paylaşım sitesi üzerinden yayılan ilgili videolarda failin başkası olduğu tespit edilmesi üzerine, sadece örgüt üyesi olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Daha sonra yapılan sorgulamada Abdulkhaleq Abdulgader Ali, İl Emniyet Müdürlüğünde yeminli tercüman ve avukatı huzurunda verdiği ifadesinde, kendisine gösterilen videoda elinde silah olan ve infazı gerçekleştiren kişinin kendisi olduğunu, kardeşi Abdurrahman’ı DEAŞ Emiri Beşir Ebu adlı zanlıdan aldığı talimatla infaz ettiği, kardeşinin terör örgütünün fikirlerine muhalif olduğu için öldürdüğünü kabul ettiği öğrenildi.

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