DEAŞ rotası: Pikapla Paris’ten Suriye’ye
Ülkelerinde DEAŞ suçlamasıyla aranırken Suriye’ye giden üç Fransız kaçak olarak girdikleri Türkiye’de yakalandı. Şüphelilerin rotaları iddianamede detaylarıyla anlatıldı: Pikap araçla Fransa’dan İtalya’ya, gemiyle Yunanistan’a, karayoluyla İstanbul’a ve ardından Suriye’ye...
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalandıkları Bursa’da DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan ve Fransa tarafından ‘Kırmızı Bülten’le aranan Houda Zaghouani, ‘Mavi Bülten’le aranan Fatiha Taouti ile Malika Borgh ve onların Türkiye’ye kaçak girişini organize eden Kazım Ahmet adlı zanlılar hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Savcılık, zanlılara ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan dava açtı. İddianamede sanıkların emniyet ve savcılık ifadeleriyle birlikte, Türkiye üzerinden Suriye’ye geçerken kullandıkları rotalara ilişkin detaylar da yer aldı.
İddianamedeki detaylara göre Fransa tarafından Kırmızı Bülten’le aranan Houda Zaghonani Suriye’ye gitmeye karar verdikten sonra eşi ve iki çocuğuyla birlikte Paris’ten bir pikap araçla yola çıktı. İçerinde yardım malzemeleri de olan araçla Fransa’dan İtalya’ya, İtalya’dan gemiyle Yunanistan’a, oradan karayoluyla İstanbul’a ve ardından da yine karayoluyla kendi kullandıkları pikapla Gaziantep’e gittiler. Zagnouani ifadesinde 5 gün süren yolculuğu anlatırken, “Yardım amaçlı olduğu için sorunsuz Suriye’ye girdik” diye konuştu.
BRÜKSEL-İSTANBUL ŞANLIURFA
Fransa’nın ‘Mavi Bülten’le aradığı Malika Borgh’un ise önce uçakla Brüksel’den İstanbul’a, oradan uçakla Şanlıurfa’ya sonra da Suriye’ye gittiği yer aldı.
Yine ‘Mavi Bülten’le aranan diğer sanık Fatiha Touti umre için gittikleri Suudi Arabistan’dan İstanbul’a dönüp, otobüsle Şanlıurfa’ya ve oradan da Suriye’ye geçmiş.
İddianamede sanıklardan Fatiha Touiti’nin üniversiteyi İngiltere’de okuduğu, Fransa’da iletişim master’ı yaptığı, Türkiye’ye döndükten sonra, Bulgaristan sınırında ailesiyle buluşup, Fransa’ya dönme planlarını konuştuğu yer aldı.
İddianamede ayrıca Zaghouani’nin polisin incelemesi sırasında cep telefonuna kasıtlı olarak iki kez yanlış pin kodu girerek bloke etmeye çalıştığı da belirtildi. Sanıklar hakkındaki dava önümüzdeki günlerde Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
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