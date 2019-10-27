DEAŞ propagandasına 2.5 yıl hapis
Sosyal medyadan Atatürk heykeline ‘put’ yakıştırması yapıp, El Kaide örgütünün öldürülen lideri Usame bin Ladin’i övdüğü gerekçesi ile yargılanan 31 yaşındaki Harun Aksu, ‘DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Farklı zamanlarda gelen ihbarlar üzerine paylaşımlarında Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden, El Kaide terör örgütünün öldürülen eski lideri Usame bin Ladin’i öven Aksu hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından 14 yıldan 55 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Aksu, İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına “Usame bin Ladin’i bir Müslüman olarak bildiğim için rahmet ettim. terör örgütü savunuculuğu yapmadım” dedi.
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