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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
12.11.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 Suriyeli, sınır dışı edildi

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ADANA'da, düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 8 şüpheli sınır dışı edildi, 2 Türk vatandaşı ise serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 8'i Suriyeli, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerden Yusuf K.'nin örgüt içerisinde hasta bakıcı olduğu, Ömer Muhammed Davud El Cudu ve Mohammed Houri'nin Suriye'de çatışmalara girdiği öne sürüldü.

Ayrıca Houri'nin cep telefonunda uzun namlulu silahlarla çekilen fotoğrafları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin örgüt adına sohbet düzenlediği ifade edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, şüphelilerden 8 Suriyelinin sınır dışı edilmesine karar verilirken, 2 Türk vatandaşı ise serbest bırakıldı. Suriyeli şüpheliler, sınır dışı edildi.

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