DEAŞ infazcısından pes dedirten savunma! 'Poz verdirdiler...'

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Suriye'nin Deyrizor kentinde terör örgütü DEAŞ'ın infazcıları oldukları belirtilen Suriye uyruklu M.K. ve U.H.'nin Şanlıurfa'da bir evde saklandığı eve operasyon düzenleyerek yakaladı. 3 Mart tarihinde mahkemeye sevk edilen DEAŞ'ın sözde infazcı tutuklanarak cezaevine konuldu. Suriyeli infazcı M.K., emniyet ve mahkemede yaptığı savunmasında ise kendisinin infazcı olmadığını yoldan geçerek DEAŞ'lılar tarafından daha önce infaz edilen Esad rejimine bağlı askerin yanında poz verdirip, fotoğraflarının çekildiklerini savundu.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanan M.K.'nin sorgu sürecinde DEAŞ'ın psikolojik propaganda için dünyaya yaydığı video ve fotoğraflardaki cinayet görüntüleri gösterildi. Bu görüntüleri izleyen Suriyeli M.K., ifadesinde bu infazları kendisinin yapmadığını inkar etti. Esad rejimine bağlı bir askerin DEAŞ örgütü üyeleri tarafından yakalanarak infaz edildiğini bu sırada kendileri ise yoldan geçtiğini ifadesini veren M.K. şunları söyledi: "Benim infaz edilen kişiyle birlikte olduğum bu fotoğrafı 2014 yılında DEAŞ terör örgütü bölgenin kontrolünü ele geçirdiği zamana ait. Ben ve arkadaşım Enes Necip ile birlikte motosiklet ile Deyrizor’da bulunurken bizi durdurdular ve inip infazı yapılan Esad rejimi askeri olan şahıs ile fotoğraf çekilmemizi istediler. Bunun üzerine biz de indik ve teker teker bu infazı yapılan şahsın yanına gidip saçından tutarak ve sağ baş parmağımı havaya kaldırarak poz vermemi istediler ve bu şekilde fotoğraf çekildim. Ayrıca orada bulunan herkese de bu şekilde poz verdirip fotoğraf çektiler. Ben bu fotoğrafı çekildikten sonra arkadaşım ile oradan ayrıldık. İnfazı yapılan şahsı daha önce görmemiştim. Bu şahsın Esad rejimi askeri olduğunu başının üzerinde yazılan yazıdan anlamıştım."

Suriye'de şimdiye kadar hiç infaz olayına karışmadığını ileri süren M.K. savunmasında, "Bu şahsın infazını ben yapmadım. Fotoğrafta sağ kolumda bulunan bez bileklik olarak taktığım bezdir. Elimdeki sargı ise kaza ile evimdeyken elimi kesmiştim. Bu nedenle elimi sargılamıştım. Bana yukarıda göstermiş olduğunuz teşhis doğrudur. Ben cellat değilimdir. DEAŞ mensubu şahıslarla herhangi bir irtibatım yoktur' ifadelerini verdiği ortaya çıktı.