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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
25.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

DEAŞ İdlib'e çıktı... Ankara’ya göre Esad yol veriyor

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DEAŞ İdlib'e çıktı... Ankara’ya göre Esad yol veriyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın ve ana bileşenini terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), DEAŞ’ın Suriye’de elinde bulunan son toprak parçası Baguz’un ele geçirildiğini açıklamalarına rağmen, DEAŞ İdlib’de kendini gösterdi. Suriye’de yaşanan içsavaşla ilgili gelişmeleri aktaran internet siteleri İdlib merkezinin kuzeydoğusundaki Biniş semtinde radikal terör örgütleri Heyet Tahrir üş Şam (HTŞ) ile DEAŞ arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bilgisini paylaştı.

 Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, DEAŞ’ın Fırat’ın batısında hâlâ aktif olduğunu öne sürdü. Ankara ise Esad rejiminin bilinçli olarak DEAŞ ve HTŞ’nin İdlib’e geçişlerine göz yumduğu görüşünde. Esad’ın DEAŞ ve HTŞ gerekçesiyle özellikle İdlib güneyini yoğun baskı altına almayı hedeflediği, böylece bölgedeki sivilleri nispeten daha sakin olan Türkiye sınırına yakın kuzey kesimlere göçe zorladığı kaydedildi. Türk kaynaklar, Esad’ın DEAŞ ve HTŞ bahanesiyle İdlib’i tamamen ılımlı muhaliflerden temizleme hesabı yaptığını belirtti. Kaynaklar, SDG’nin de Fırat’ın doğusunda aynı taktiği uygulayacağına dair istihbarat bilgileri alındığını, kontrol altında tutulacak DEAŞ unsurlarının, ABD’nin bölgede kalması ve kendileriyle işbirliği yapılmasına gerekçe olarak gösterileceği değerlendirmesinde bulundu.

MENBİÇ HATTINDA ÇATIŞMA


Menbiç ile Fırat Kalkanı harekât bölgesi sınır hattında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile SDG arasında yer yer çatışmalar yaşandığı, ABD askerlerinin bu nedenle Menbiç kırsalında devriye turlarını arttırdığı bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde devriye yaptığı İdlib’in bu bölgelerinde çatışmasızlık durumu devam ederken, güneyde Hama kırsalı sınır hattında Rusya savaş uçakları ile rejime bağlı kara birliklerinin saldırılarının sürdüğü öğrenildi. 

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