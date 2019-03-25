DEAŞ İdlib'e çıktı... Ankara’ya göre Esad yol veriyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın ve ana bileşenini terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), DEAŞ’ın Suriye’de elinde bulunan son toprak parçası Baguz’un ele geçirildiğini açıklamalarına rağmen, DEAŞ İdlib’de kendini gösterdi. Suriye’de yaşanan içsavaşla ilgili gelişmeleri aktaran internet siteleri İdlib merkezinin kuzeydoğusundaki Biniş semtinde radikal terör örgütleri Heyet Tahrir üş Şam (HTŞ) ile DEAŞ arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bilgisini paylaştı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, DEAŞ’ın Fırat’ın batısında hâlâ aktif olduğunu öne sürdü. Ankara ise Esad rejiminin bilinçli olarak DEAŞ ve HTŞ’nin İdlib’e geçişlerine göz yumduğu görüşünde. Esad’ın DEAŞ ve HTŞ gerekçesiyle özellikle İdlib güneyini yoğun baskı altına almayı hedeflediği, böylece bölgedeki sivilleri nispeten daha sakin olan Türkiye sınırına yakın kuzey kesimlere göçe zorladığı kaydedildi. Türk kaynaklar, Esad’ın DEAŞ ve HTŞ bahanesiyle İdlib’i tamamen ılımlı muhaliflerden temizleme hesabı yaptığını belirtti. Kaynaklar, SDG’nin de Fırat’ın doğusunda aynı taktiği uygulayacağına dair istihbarat bilgileri alındığını, kontrol altında tutulacak DEAŞ unsurlarının, ABD’nin bölgede kalması ve kendileriyle işbirliği yapılmasına gerekçe olarak gösterileceği değerlendirmesinde bulundu.
MENBİÇ HATTINDA ÇATIŞMA
Menbiç ile Fırat Kalkanı harekât bölgesi sınır hattında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile SDG arasında yer yer çatışmalar yaşandığı, ABD askerlerinin bu nedenle Menbiç kırsalında devriye turlarını arttırdığı bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde devriye yaptığı İdlib’in bu bölgelerinde çatışmasızlık durumu devam ederken, güneyde Hama kırsalı sınır hattında Rusya savaş uçakları ile rejime bağlı kara birliklerinin saldırılarının sürdüğü öğrenildi.
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