‘DEAŞ emiri’nin silahları araştırılacak

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, 19 Mayıs 2016’da sanığın ve ağabeyi Yunus Durmaz’ın yakalanması için düzenlenen operasyonda ele geçirilen silah ve patlayıcıların kime ait olduğunun kurumlara sorulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, operasyonda ele geçirilen silah ve patlayıcıların adli emanet bilgilerinin Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istenilmesine, sanığın kaçma şüphesinin varlığı ve atılı suçlar nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.