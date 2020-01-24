DEAŞ bombaladı, Türkiye onardı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık 15 milyon lira harcayarak restore ettiği El Bab Ulu Cami, bugün cuma namazıyla ibadete açılacak. Vakıflar Genel Müdür Vekili Burhan Ersoy, “Haziran 2017’de cami alanında yapılan incelemelerde ecdat yadigarının ağır hasar görmüş olduğunu, bazı bölümlerinin tamamen yıkılmış olduğunu tespit ettik. Vakıf eserin daha fazla zarar görmemesi ve metruk hale dönmemesi için acil müdahale kararı aldık. Yaşanan iç savaşın çirkin yüzüne karşılık, yüzyıllara direnmiş bu abidevi eseri, ateş altında süren bir restorasyon çalışmasıyla özgün niteliklerini koruyarak yeniden ayağa kaldırdık” dedi. Türkiye’nin Zeytin Dalı harekâtıyla terörden temizlediği bölgede 2 vakıf eserin restorasyonu için çalışmalar devam ediyor.