'Dayanıklı ekonomi için tutarlı politika gerekir'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomik gelişmelerle ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekonominin dış sokaklara karşı dayanıklı olması için; tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor. Bunun içinde devlette bozulan liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesi lazım” ifadelerine yer verdi.
Mesajda, “Hepimiz aynı gemideyiz diyorlar. Doğrudur. Ama tek adam rejiminde geminin kaptanı, başmakinisti, çarkçıbaşısı, güverte reisi, makine lostromosu, yağcısı, kamorotu, aşçısı aynı kişi” ifadesi yer aldı.
İKTİDAR GÜVEN SORUNUNU HALLETMELİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Ekonominin temelleri sağlam değil. Önce kendi evine çekidüzen vereceksin. Birileri beni itiyor diye sızlanmaktan vazgeçeceksin, ayağa kalkacaksın, seni iteni sen de iteceksin” dedi. Öztrak, Hürriyet’e şunları söyledi: “Sorun likidite gibi görülüyor ama temelinde kredibilite sorunu var. İktidar güven sorununu halletmeli. Merkez Bankası, tüm dünyada vesayet altında olarak algılandı ve güven bunalımına yol açtı. Tehdit ederek, savcıları, polisleri görevlendirerek bu iş düzelmez. Bu milletin en sevmediği ekonomi türü, emir komuta ekonomisi, en sevmediği şey de tehdittir.
ABD yönetiminin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar, Türk ekonomisinde belli zafiyetleri tetiklemiştir ama bu zafiyetler Türkiye’yi 17 yıldır yöneten AKP’nin yönetim anlayışından kaynaklanmıştır. Trump etkisi olmasa da ekonomide işler iyi gitmiyor. TBMM’de de atılması gereken adımlar var. TBMM Başkanı’nın Meclis’i toplantıya çağırması gerek.”
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