Dayakçı sevgiliye cinayetten 16 yıl 8 ay
Geçtiğimiz aylarda eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan’a ‘canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme ise olayın ‘canavarca hisle’ gerçekleşmediği ve önceden planladığına dair yeterli delil bulunamadığını göstererek Varan’a müebbet hapis cezası vermişti. Tartışmalara neden olan bu karara örnek bir olay yaşandı.
Antalya’da yaşayan Özgür Özen (39), sosyal medya üzerinden tanıştığı Yücel Düzenli (41) ile sevgili oldu. Bir süre sonra Düzenli, iki çocuk annesi Özen’in evine yerleşti. Düzenli birlikte yaşadığı Özen’e şiddet uygulamaya başladı. Bu dayak, 1 Kasım 2017 gecesi de devam etti. Gecenin sonunda Özen, beşinci kattaki evin balkonundan atlayıp intihar etti. Özen ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede, “Niye atladın?” diye soran iki polise, “Erkek arkadaşımdan şiddet görüyordum, bunun için” diye yanıt verdi. O an odada bulunan Melek Kartal, Özen’in “Beni dövüyordu, kaçtım” diye konuştuğunu anlattı. Özen, bir gün sonra hayatını kaybetti.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Düzenli’ye ‘olası kastla öldürme’ suçundan 16 yıl sekiz ay hapis cezası verdi. Düzenli’nin tutuklu kalmasına hükmedildi.
‘İNTİHARI ÖNGÖRMÜŞTÜ’
Gerekçeli kararda Özen’in süreklilik ve şiddet içeren eylemlerden kurtulmak için balkondan panikle aşağıya atladığı vurgulanarak, “Düzenli’nin bu sonucu öngörmesine rağmen eylemine devam ettiği sabittir” denildi.
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