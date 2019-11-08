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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
08.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dayakçı sevgiliye cinayetten 16 yıl 8 ay

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Dayakçı sevgiliye cinayetten 16 yıl 8 ay

Geçtiğimiz aylarda eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan’a ‘canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme ise olayın ‘canavarca hisle’ gerçekleşmediği ve önceden planladığına dair yeterli delil bulunamadığını göstererek Varan’a müebbet hapis cezası vermişti. Tartışmalara neden olan bu karara örnek bir olay yaşandı.

Antalya’da yaşayan Özgür Özen (39), sosyal medya üzerinden tanıştığı Yücel Düzenli (41) ile sevgili oldu. Bir süre sonra Düzenli, iki çocuk annesi Özen’in evine yerleşti. Düzenli birlikte yaşadığı Özen’e şiddet uygulamaya başladı. Bu dayak, 1 Kasım 2017 gecesi de devam etti. Gecenin sonunda Özen, beşinci kattaki evin balkonundan atlayıp intihar etti. Özen ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede, “Niye atladın?” diye soran iki polise, “Erkek arkadaşımdan şiddet görüyordum, bunun için” diye yanıt verdi. O an odada bulunan Melek Kartal, Özen’in “Beni dövüyordu, kaçtım” diye konuştuğunu anlattı. Özen, bir gün sonra hayatını kaybetti.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Düzenli’ye ‘olası kastla öldürme’ suçundan 16 yıl sekiz ay hapis cezası verdi. Düzenli’nin tutuklu kalmasına hükmedildi.

Dayakçı sevgiliye cinayetten 16 yıl 8 ay

‘İNTİHARI ÖNGÖRMÜŞTÜ’

Gerekçeli kararda Özen’in süreklilik ve şiddet içeren eylemlerden kurtulmak için balkondan panikle aşağıya atladığı vurgulanarak, “Düzenli’nin bu sonucu öngörmesine rağmen eylemine devam ettiği sabittir” denildi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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