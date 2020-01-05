Dayakçı polislere indirimli ceza

Avukat G.S.Y., iddiaya göre, 4 Haziran 2018’de gözaltına alınan müvekkilinin avukatlığını yapmak için Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne gitti. Avukatın sigara içip tekrar binaya gelmesi üzerine komiser G.K., hakaret ve tehdit etti. Polis memuru E.A.’dan sopasını getirmesini isteyen G.K., avukata 5 kez vurdu, sağ tarafındaki boşluğa ateş etti. Haklarında dava açılan G.K.’nın ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ten 8 yıl 9 aya kadar, E.A.’nın ‘kasten yaralamaya yardım etmek’ten 8.5 aya kadar, İ.C.’nin ise ‘tehdit suçuna yardım etmek’ten 2.5 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 37’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan polisler İ.C., G.K., E.A. katıldı. Son sözü sorulan sanıklardan G.K. “Olayda bir kastım, art niyetim yoktur” dedi. E.A. ve İ.C. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

‘HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ’

Mahkeme, ‘hakaret’ suçundan G.K.’yı takdir indirimi uygulayarak 2 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. G.K.’yı, takdir indirimi uygulayarak ‘kasten yaralama’ suçundan 6 bin 250 TL adli para cezasına çarptırdı. Suçun işleniş biçimi ve avukatlar üzerinde emniyette hiçbir korku ve endişeye kapılamadan hak arama özgürlüğünü zedelemesi dikkate alınarak G.K.’yı ‘silahla tehdit’ suçundan takdir indirimi uygulayarak 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan E.A.’ya ‘kasten yaralama suçuna yardım’dan 3 bin 125 TL adli para cezası verildi. İ.C.’nin ise beraatına karar verildi.