Dayak ve kaçÄ±rma görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±
Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin Sarallar Grubu'na yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, Ã§ete Ã¼yelerinin iÅŸadamlarÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ para sayma makinesinde para saydÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â
Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 5 AralÄ±k 2018 gÃ¼nÃ¼ Sarallar Grubuna yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. Organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ yÃ¶nettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Ãœmit S'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, aramalarda 1 tÃ¼fek, 1 kurusÄ±kÄ± tabanca, 623 fiÅŸek ve Ã§ok sayÄ±da Ã§ek senet ele geÃ§ti. Polis, Â Ã§etenin 24 farklÄ± yaÄŸma, yaÄŸma amaÃ§lÄ± tehdit ve 6136 SayÄ±lÄ± Kanuna Muhalefet suÃ§larÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirledi.Â
Emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan 11 Ã§ete Ã¼yesi tutuklanÄ±rken, 6 kiÅŸi adli kontrol kararÄ±yla serbest kaldÄ±.Â
Ä°ÅžADAMINA TEHDÄ°T
Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã§eteyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± teknik ve fiziki takipte, 1 iÅŸadamÄ±nÄ±n dÃ¶vÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 1 iÅŸadamÄ±nÄ±n da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Â ve suÃ§tan elde edildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len paralarÄ±n para sayma makinesinde sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere ulaÅŸtÄ±.Â
Ä°ddiaya gÃ¶re,Â Â inÅŸaat firmasÄ± sahibi V.A., ortaklarÄ±ndan ayrÄ±larak, alacaklarÄ± iÃ§in dava aÃ§tÄ±. Mahkeme iÅŸadamÄ±na 1 milyon TL Ã¶denmesine karar verdi. V.A, mahkeme kararÄ±na raÄŸmen parasÄ±nÄ± alamadÄ±. V.A paradan Â vazgeÃ§mesi iÃ§in tehdit telefonlarÄ± almaya baÅŸladÄ±. V.A daha sonra kaÃ§Ä±rÄ±larak alÄ±konuldu ve tehdit edildi. KaÃ§Ä±rÄ±lma olayÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine ulaÅŸan polis gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri delil dosyasÄ±na koydu.Â
BEDELSÄ°Z DEVRET
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine ulaÅŸÄ±lan ikinci olay ise Ankara'da yaÅŸandÄ±. Ä°ÅŸadamÄ±Â L.K. 500 bin TL'ye iÅŸyeri A.K'dan satÄ±n aldÄ±. Â Bir sÃ¼re sonra iÅŸyerini satan A.K.â€™nÄ±n cezaevindeki kayÄ±nbiraderi M.N. tahliye oldu. M.N. iÅŸyerine giderek Â L.K'ya iÅŸyerini bedelsiz olarak kendisine devretmesini sÃ¶yledi. L.K kabul etmeyince tehdit edilmeye baÅŸlandÄ±. L.KÂ tehditlereÂ direnince bu kez eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±na Â yÃ¶nelik Ã¶ldÃ¼rÃ¼lme tehdidi almaya baÅŸladÄ±. L.K Ã§ete Ã¼yeleri tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼ldÃ¼. Daha sonra L.K'ya zorlaÂ satÄ±ÅŸ protokolÃ¼ imzalatÄ±ldÄ±.Â
Ã‡ete Ã¼yelerinin Esenler'de bir minibÃ¼sÃ§Ã¼yÃ¼ darp ettiÄŸi, bir esnafa olan borcunu Ã¶deyemeyen emekli bir kadÄ±n polisi de tehdit ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Emekli kadÄ±n polisin bir yakÄ±nÄ±ndan para alaraka Ã¶demesini yaptÄ±ÄŸÄ± ve Ã§etenin tehditlerinden kurtulduÄŸu iddia edildi.Â
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