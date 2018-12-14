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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Çetin AYDIN/Ä°STANBUL
14.12.2018 - 19:25, Son GÃ¼ncelleme:

Dayak ve kaçÄ±rma görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin Sarallar Grubu'na yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, Ã§ete Ã¼yelerinin iÅŸadamlarÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ para sayma makinesinde para saydÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 5 AralÄ±k 2018 gÃ¼nÃ¼ Sarallar Grubuna yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. Organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ yÃ¶nettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Ãœmit S'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, aramalarda 1 tÃ¼fek, 1 kurusÄ±kÄ± tabanca, 623 fiÅŸek ve Ã§ok sayÄ±da Ã§ek senet ele geÃ§ti. Polis, Â Ã§etenin 24 farklÄ± yaÄŸma, yaÄŸma amaÃ§lÄ± tehdit ve 6136 SayÄ±lÄ± Kanuna Muhalefet suÃ§larÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirledi.Â 

Emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan 11 Ã§ete Ã¼yesi tutuklanÄ±rken, 6 kiÅŸi adli kontrol kararÄ±yla serbest kaldÄ±.Â 

Ä°ÅžADAMINA TEHDÄ°T

Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã§eteyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± teknik ve fiziki takipte, 1 iÅŸadamÄ±nÄ±n dÃ¶vÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 1 iÅŸadamÄ±nÄ±n da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Â ve suÃ§tan elde edildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len paralarÄ±n para sayma makinesinde sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere ulaÅŸtÄ±.Â 

Ä°ddiaya gÃ¶re,Â Â inÅŸaat firmasÄ± sahibi V.A., ortaklarÄ±ndan ayrÄ±larak, alacaklarÄ± iÃ§in dava aÃ§tÄ±. Mahkeme iÅŸadamÄ±na 1 milyon TL Ã¶denmesine karar verdi. V.A, mahkeme kararÄ±na raÄŸmen parasÄ±nÄ± alamadÄ±. V.A paradan Â vazgeÃ§mesi iÃ§in tehdit telefonlarÄ± almaya baÅŸladÄ±. V.A daha sonra kaÃ§Ä±rÄ±larak alÄ±konuldu ve tehdit edildi. KaÃ§Ä±rÄ±lma olayÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine ulaÅŸan polis gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri delil dosyasÄ±na koydu.Â 

BEDELSÄ°Z DEVRET

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine ulaÅŸÄ±lan ikinci olay ise Ankara'da yaÅŸandÄ±. Ä°ÅŸadamÄ±Â L.K. 500 bin TL'ye iÅŸyeri A.K'dan satÄ±n aldÄ±. Â Bir sÃ¼re sonra iÅŸyerini satan A.K.â€™nÄ±n cezaevindeki kayÄ±nbiraderi M.N. tahliye oldu. M.N. iÅŸyerine giderek Â L.K'ya iÅŸyerini bedelsiz olarak kendisine devretmesini sÃ¶yledi. L.K kabul etmeyince tehdit edilmeye baÅŸlandÄ±. L.KÂ tehditlereÂ direnince bu kez eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±na Â yÃ¶nelik Ã¶ldÃ¼rÃ¼lme tehdidi almaya baÅŸladÄ±. L.K Ã§ete Ã¼yeleri tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼ldÃ¼. Daha sonra L.K'ya zorlaÂ satÄ±ÅŸ protokolÃ¼ imzalatÄ±ldÄ±.Â 

Ã‡ete Ã¼yelerinin Esenler'de bir minibÃ¼sÃ§Ã¼yÃ¼ darp ettiÄŸi, bir esnafa olan borcunu Ã¶deyemeyen emekli bir kadÄ±n polisi de tehdit ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Emekli kadÄ±n polisin bir yakÄ±nÄ±ndan para alaraka Ã¶demesini yaptÄ±ÄŸÄ± ve Ã§etenin tehditlerinden kurtulduÄŸu iddia edildi.Â 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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