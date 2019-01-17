Davutpaşa Davası'nda karar açıklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDavutpaşa Davası'nda karar açıklandı
GeriGündem Davutpaşa Davası'nda karar açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
17.01.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Davutpaşa Davası'nda karar açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Davutpaşa Davası'nda karar açıklandı

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. 2 sanık "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık ise 'Görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezalar ertelendi.

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. 2 sanık "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 10'ar ay hapis, 2 sanık ise 'Görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezalar ertelendi. Karar oybirliğiyle alındı.

Davutpaşa Davasında karar açıklandı

Davutpaşa'da havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamada 21 kişi ölmüş, 115 kişi ise yaralanmıştı...

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanıklar katılmadı. Duruşmada söz alan müştekilerin avukatları davanın 10 yıldır sürdüğünü belirterek, sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti, verilecek kararın örnek olmasını istedi. Söz alan müştekiler de adalet istediklerini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

2 SANIK 10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz'ü "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların geçmişteki hali, sosyal durumu, suç sonrası ve yargılama sürecindeki dosyaya yansıyan tutum ve davranışlarını ve verilecek cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkileri bütün olarak değerlendiren mahkeme heyeti cezayı 10'ar aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

2 SANIK DA 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanıklardan Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal da 'Görevi kötüye kullanma" suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların geçmişteki hali, sosyal durumu, suç sonrası ve yargılama sürecindeki dosyaya yansıyan tutum ve davranışlarını ve verilecek cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkileri bütün olarak değerlendiren mahkeme heyeti cezayı 1 yıl 8 aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Dava öncesi Bakırköy Adalet Sarayı önünde hayatını kaybedenlerin yakınları açıklama yaptı. Grup, "Davutpaşayı unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart açtı, "İş kazası değil, cinayet" ve "Davutpaşayı unutma unutturma" şeklinde slogan attı. Yapılan açıklamada, iş cinayetlerinin son bulması için adaletli bir karar verilmesi istendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde maytap atölyesinde meydanda gelen patlamada 21 kişinin hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma sonunda 10 sanık hakkında dava açtı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda 14 Temmuz 2014 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti, dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Rüstem Tekin ile dönemin Zabıta Müdürü Feruz Kutsal'ı 7'şer yıl 6'şar ay, bina sahipleri Remzi ve Resul Koçyiğit kardeşleri de 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürleri Şevket Yıldırım ve Servet Kırna'ya 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verilirken, bu cezalar 30'ar bin 400'er lira para cezasına çevrildi. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Küçükakyüz'ün 2,5 yıllık hapis cezası da 18 bin 200 liraya çevrildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış ile patlamanın olduğu atölyede işçi olarak çalışan Hasan Altay ise beraat etti.

KARAR YARGITAY'A TAŞINDI

Bu karar üzerine ölenlerin aileleri Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı temyiz ederek davayı Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi Murat Aydın, Atakan Tanış ve Hasan Altay hakkında verilen beraat kararları ile Remzi Koçyiğit ve Resul Koçyiğit'in 5 yıllık hapis cezasını onadı. Servet Kırna hakkında 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu belirtilerek davanın düşmesine karar verildi. Taksirle ölüme neden olma suçundan para cezasına çarptırılan Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz suçlarının "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. “Taksirle ölüme neden olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanıklar Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal hakkındaki suçun “görevi kötüye kullanmak kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek bu karar da bozmuştu. 

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu ? (17.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hatay'da alarm! Su seviyesi yükseldi, havalimanı sivil araç trafiğine kapatıldı

Aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada bir acı haber daha

Bahçeli'den çok önemli 'güvenli bölge' çıkışı

Çalınan cipin kime ait olduğu ortaya çıktı. Yakın koruma başından vurdu