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    Davutoğlu yanıt verdi: İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olacak mı?

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 16:00 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin 26. Başbakanı Ahmet Davutoğlu, kendisinin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. "Ben de haberlerden duydum. Ben de şaşırıyorum" diyen Davutoğlu, 2019 seçimi öncesi oluşturulan 'Cumhur İttifakı' hakkında da konuştu. İttifakın 2019 seçimi için yapılan bir düzenleme olduğunu belirten Davutoğlu, "15 Temmuz'dan sonra gelinen ortak mutabakat önemli. Ancak görünmez ve adı konulmayan koalisyonlar dönemi başlatmamak gerekir" uyarısında bulundu.

    Ahmet Davutoğlu Best FM'de Ufuk Karcı'nın sunduğu 'Konuşan Türkiye' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Belediye başkanlığı ddaylık söylentisini, ben de haberlerden duydum. Bizi tanıyanlar bilir. Hayatta hiçbir makamın peşinden koşmadım. Yüreğimin sesi içinde davrandım. Öyle bir şey gündemimde yok. Ben de şaşırıyorum. Bu, söz konusu değil. Herhalde başbakanlıktan sonra benim boş kaldığımı düşünenler oldu. Halbuki ben, yine    gece-gündüz çalışıyorum. Sanırım birileri kulis haberi ile ortalığı dalgalandırmak istiyor. Böyle bir şey yok" dedi.

    HALK HER ŞEYİ GÖRÜYOR

    Davutoğlu, itibar suikastı yapmaya devam eden troller olduğunu hatırlatarak; "Başbakanlığı bırakınca, arenadaki bir savaşçı gibi, tüm mihferinizi, zırhınızı çıkarıyorsunuz. Karşı taraf ise hepsi birden oklarını size yöneltiyor. Bir zamanlar yanınızda olduğunu zannettikleriniz ile bir de çakallar var. Parayı kim verirse, ona yamananlar. Onlar da saldırıyor. Ama siz kaçmıyorsunuz. Tribündeki izleyici, yani halk her şeyi görüyor. Ben mücadelemi sürdüreceğim. Unutmamak lazım ki, bugün size hizmet eden troller, yarın başkası parayı verince, onun hizmetine girer" ifadelerini kullandı.

    'ADI KONULMAYAN KOALİSYONLAR DÖNEMİ BAŞLATMAMAK GEREKİR'

    2019 seçimi öncesi oluşturulan 'Cumhur İttifakı' hakkında da konuşan Davutoğlu, şunları kaydetti: "2019 seçimi için yapılan bir düzenleme. 15 Temmuz'dan sonra gelinen ortak mutabakat önemli. Ancak görünmez ve adı konulmayan koalisyonlar dönemi başlatmamak gerekir. 1 Kasım seçimlerinde, AK Parti'nin tek başına iktidar olduğunu unutmamak lazım. AK Parti kararlar alırken bunu unutmaması lazım. Ülke menfaatleri için partiler arası uzlaşı önemlidir. Ancak, 1 Kasım'ın ortaya koyduğu tabloya aykırı olur" dedi.

    Etiketler: Ahmet Davutoğlu , istanbul , Belediye Başkanı , gündem
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