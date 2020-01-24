Davutoğlu: Dokunulmazlığım kalktı... Şentop: Dosyası yoktu ki kalksın

Şentop, dün Meclis’e gelişinde gazetecilerin sorusu üzerine, 2016’da hem Anayasa Komisyonu başkanı hem de dokunulmazlık dosyalarının geldiği Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden müteşekkil karma komisyon başkanı olduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

BENİM FORMÜLÜMDÜ

“O dönemdeki tartışmalar hatırlanırsa, terör olayları ile ilgili dosyalar bakımından çok ciddi bir kamuoyu baskısı vardı dokunulmazlıkların kalkması yönünde. Bu tartışılıyordu ve o sırada bazı siyasi partilerin genel başkanları, milletvekilleri de... Sadece belli milletvekillerinin, belli siyasi parti milletvekillerinin veya belli dosyaların değil de dokunulmazlık dosyası olan bütün milletvekillerinin dokunulmazlığı kalksın diye meydan okumuşlardı. Bu meydan okumaya ilk cevabı Cumhurbaşkanımız vermişti. Demişti ki, ‘Bizim için sorun yok. Biz bütün milletvekillerinin AK Partililer dahil dokunulmazlıklarını kaldırabiliriz’. Sonra süreç bunun üzerinden yürüdü. Tabii sadece komisyonda olan dosyalar değil Adalet Bakanlığı’nda olan, Başbakanlık’ta olan, Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı’nda olan, yani sürecin içinde olan dosyaların tamamıyla ilgili bir prosedür geliştirdik. Formül benim formülümdü.

154 VEKİLİN 809 DOSYASI

Bunların toplu olarak kaldırılmasına yönelik Anayasa’ya bir ek madde eklenmesine dair değişiklik teklifiydi. Sürecin tamamı hakkında da detaylı bilgi sahibiyim. Sanıyorum 809 dosya vardı. Toplamda 154 dosyası olan milletvekili vardı. Bunlardan 29’u AK Parti milletvekiliydi. Bahsettiğiniz kişinin (Davutoğlu) bir dokunulmazlık dosyası yok idi. Yani dokunulmazlığın kaldırılması, sadece hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen, dolayısıyla bir dosyası Meclis’e intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. Dokunulmazlık dosyası olan, soruşturma kovuşturması olan AK Parti’li 29 milletvekili arasında ona ait bir dosya yoktu.”

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ahmet Davutoğlu bir gazeteye demecinde, cezaevindeki eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuyla ilgili konuşurken tutuklu olmasını onaylamadığını belirterek şöyle demişti:

“O zaman çıkıp açık şekilde ‘Kendim için kaldırmadığım dokunulmazlığı başka siyasiler için kaldırmam’ dedim ve dokunulmazlıkların bütün siyasilere teşmil edilebilecek şekilde genişletilmesini sağladım. Yani kendi dokunulmazlığımı kaldırmadan başbakan olarak, Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermedim. Benim de kalktı dokunulmazlığım o anda.”