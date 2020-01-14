MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDavlumbaz içerisinde ele geçirildi
GeriGündem Davlumbaz içerisinde ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Orhan AŞAN/VAN (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2020 - 10:30,Son Güncelleme:/

Davlumbaz içerisinde ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Davlumbaz içerisinde ele geçirildi

Van'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği ekipleri, Başkale İlçesi Ortayol Mahallesi'ndeki H.A.'nın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, ev sahibi H.A ise gözaltına alındı. Şüpheli H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle