David Goodall kimdir?

Betonik ve ekoloji dünyasında tanınan David William Goodall, 4 Nisan 1914 tarihinde dünyaya geldi. 1935 yılında lisans derecesini tamamladıktan sonra 1941 yılında hem Londra Üniversitesinde (Imperial College of Science and Technology) hem de bir felsefe doktora derecesi aldı.

David Goodall, 1948'de Melbourne Üniversitesi'nde botanik kıdemli öğretim görevlisi olmak için Avustralya'ya gitti. 1952-1954 yılları arasında botanik alanında o zamanki Gold Coast Üniversitesi'nde okur olarak çalıştı. 1953 yılında Melbourne Üniversitesi'nden bir fen bilimleri doktora derecesi aldı. Daha sonra eğitimini sürdürmek için 1954-1956 yılları arasında University of Reading'de tarımsal botanik profesörü olarak İngiltere'ye döndü.



1956'dan 1967'ye kadar, Avustralya'daki çeşitli Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırmalar Organizasyonu (CSIRO) bölümlerinde bir araştırma uzmanıydı. Kaliforniya Üniversitesi'nde biyoloji ve ekoloji profesörü olarak çalıştı. Kariyerinin geri kalanı için tekrar CSIRO'ya üye olan David Goodall

,1979'da emeklilik kararı aldı. Avustralya'da çalışan en eski bilim adamı olan David Goodall’ın ötenazi isteği 2018 mayıs ayında İsviçre'nin Basel şehrine gerçekleşti.