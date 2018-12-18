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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.12.2018 - 15:01, Son Güncelleme:

Davetliler fotoğraf çektirince iptal olan düğün davasında karar açıklandı

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Davetliler fotoğraf çektirince iptal olan düğün davasında karar açıklandı

Kocaeli’de davetlilerin fotoğraf çekmesi yüzünden düğünü iptal edilen çift, düğünü iptal eden işletmeciye açtıkları davada faizlerle birlikte yaklaşık 25 bin TL tazminat kazandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 10 Kasım 2014 tarihinde Murat B. ve Burcu B. adlı çiftin düğünde yaşanan trajikomik olayda, çalan müzik eşliğinde kendini halaya kaptıran davetliler bir anda müziğin kesilmesi, ışıkların kapatılmasıyla büyük şok yaşadı. Bir süre ne olduğunu anlamayan gelin ve damat ile davetliler, düğün salonu görevlisinin düğünü iptal ettiklerini söylemesi sonrasında şaşkınlık yaşadılar.

İŞLETME GÖREVLERİNİN DÜĞÜNÜ DURDURMALARI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Davetliler tarafından görüntülenen kargaşa anlarında bazı davetlilerin fotoğraf çekmesine öfkelenen salon görevlileri, "Kimse fotoğraf çekmeyecekti" diyerek düğün sahiplerinin üzerine yürüdü. Çıkan olaylar üzerine işletme sahipleri düğün salonundaki elektrikleri kapattı. Elektriklerin kesilmesi ile şok yaşayan davetliler, salonu terk etmeye başladı. Bir davetlinin cep telefonuyla fotoğraf çekmesi yüzünden düğünü iptal olan gelin ve damadın ailesi tüketici mahkemesinde dava açtı.

DÜĞÜNÜ İPTAL OLAN ÇİFTİN YAKINLARI SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Yaklaşık 4 yıl önce yaşanan olay nedeniyle çocuklarının evlilik yıl dönümünü kutlayamadıklarını söyleyen davacı dünürler, takılamayan takılar ve organizasyon için ödenen sözleşme bedeli sebebiyle maddi zararlarının büyük olduğunu kaydetti. Dünürler, 21 bin 700 TL maddi tazminat ile 100 bin TL manevi tazminatın kendilerine ödenmesini talep etti. Davacı salon işletmecisi ve fotoğrafçı ise iddiaları reddetti. Davalılar, sözleşmede belirtilmesine rağmen davetlilerin çekim yaptığını öne sürdü.

DÜĞÜNÜ İPTAL EDEN İŞLETMECİ YAKLAŞIK 25 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Olay sonrasında düğünleri iptal olduğu için mağdur olan Murat B. ve Burcu B. çifti, düğünlerini iptal eden işletmeci Şafak S. hakkında açtıkları tazminat davasında ise kısmi karar açıklandı. Gebze Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada alınan karar ile işletmeci Şafak S.’nin mağdur olan çiftte faizler hariç 14 bin 200 TL tazminat ödenmesine hükmedildi. İşletmeci yapacağı itirazın kabul olmaması halinde, 2014 yılından itibaren işletilecek faizlerle birlikte mağdur çifte yaklaşık 25 bin TL maddi ve manevi tazminat ödeyeceği öğrenildi.

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