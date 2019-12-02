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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
02.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Davayı kazandı... Üniversiteye dönüyor

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Davayı kazandı... Üniversiteye dönüyor

Anayasa Mahkemesi’nin memur alımında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını iptal eden kararın bir benzeri de idari yargı tarafından verildi.

İSTANBUL Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 25 yıl görev yapan Ufuk Uras, 2007 yılında milletvekili seçilince üniversitedeki görevinden ayrılmıştı. Uras, yeniden öğretim üyeliğine dönmek için 2017’de başvurdu. Ancak YÖK, ‘terör örgütleriyle bağlantılı olduğu şeklinde istihbari değerlendirmeler bulunduğunu, güvenlik soruşturması ve arşiv taramasının olumsuz olduğunu’ ileri sürerek başvuruyu reddetti. Gerekçe olarak da İstanbul Emniyeti’nin İÜ Rektörlüğü’ne gönderdiği yazıyı gösterdi. Yazıda, Uras’ın PKK legal siyasi alan yapılanması olan birçok basın açıklaması ve protestoya, Abant Platformu’nun 30 Ocak 2016’daki toplantısına katıldığı ve bu nedenle FETÖ’ye üyelikten soruşturulduğu kaydedildi.

MAHKEME REDDETTİ

Bunun üzerine Ufuk Uras dava açtı ancak mahkeme reddetti. Uras da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi’ne itiraz etti. Daire’nin 8 Ekim’de verdiği kararda, Uras’ın örgütlerle iltisaklı olduğuna ilişkin istihbaratın somut bilgi ve belgelerle desteklenmediği sürece örgüt üyesi olduğunu kanıtlayan hukuken geçerli bir belge olarak kabul edilemeyeceği, öğretim üyeliğine dönmesinde engel bulunmadığı belirtildi. Bu kararla Uras’a geçmişe dönük tazminat ve maaşları ödenecek.

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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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