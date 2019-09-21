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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
21.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Davasına dudak okuma uzmanı bulunamıyor

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Davasına dudak okuma uzmanı bulunamıyor

Ankara’da bir plazanın 20’nci katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davada dudak okuma uzmanı bulunamıyor.

Davanın görüldüğü 31. Ağır Ceza Mahkemesi, olay yeri kamera görüntülerinin dudak okuma konusunda uzman bilirkişilere gönderilerek sanıkların olay sonrası konuşmalarının tespit edilmesine karar vermişti.

BAKANLIK BÜNYESİNDE YOK

Bunun üzerine mahkeme, 19 Ağustos tarihinde gönderdiği yazı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na, bünyelerinde bu konuda uzman kişi bulunup bulunmadığını sordu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan mahkemeye gelen cevap yazısında, “Yapılan araştırma neticesinde, bakanlık bünyesinde görev yapan dudak okuma uzmanının bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi. Mahkemenin daha önce de yazı yazdığı Adli Tıp Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı da, bünyelerinde dudak okuma konusunda uzman kişi bulunmadığını belirtmişti.

BİLİRKİŞİ KURULU İSTENECEK

Şule Çet’in aile avukatları, MEB’in olumsuz yanıtının ardından dudak okuma konusunda uzman kişilerden oluşacak Bilirkişi Kurulu oluşması için mahkemeye başvuracaklar. Avukatlar, dudak okuma konusunda oluşturulacak bilirkişi heyetinin üniversitelerden uzman kişiler ile işitme engelliler federasyondan görevlendirilecek kişilerden oluşması için talepte bulunacak.

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