Davasına dudak okuma uzmanı bulunamıyor
Ankara’da bir plazanın 20’nci katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davada dudak okuma uzmanı bulunamıyor.
Davanın görüldüğü 31. Ağır Ceza Mahkemesi, olay yeri kamera görüntülerinin dudak okuma konusunda uzman bilirkişilere gönderilerek sanıkların olay sonrası konuşmalarının tespit edilmesine karar vermişti.
BAKANLIK BÜNYESİNDE YOK
Bunun üzerine mahkeme, 19 Ağustos tarihinde gönderdiği yazı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na, bünyelerinde bu konuda uzman kişi bulunup bulunmadığını sordu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan mahkemeye gelen cevap yazısında, “Yapılan araştırma neticesinde, bakanlık bünyesinde görev yapan dudak okuma uzmanının bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi. Mahkemenin daha önce de yazı yazdığı Adli Tıp Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı da, bünyelerinde dudak okuma konusunda uzman kişi bulunmadığını belirtmişti.
BİLİRKİŞİ KURULU İSTENECEK
Şule Çet’in aile avukatları, MEB’in olumsuz yanıtının ardından dudak okuma konusunda uzman kişilerden oluşacak Bilirkişi Kurulu oluşması için mahkemeye başvuracaklar. Avukatlar, dudak okuma konusunda oluşturulacak bilirkişi heyetinin üniversitelerden uzman kişiler ile işitme engelliler federasyondan görevlendirilecek kişilerden oluşması için talepte bulunacak.
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