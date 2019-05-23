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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
23.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Davası karar aşamasında

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Davası karar aşamasında

GEZİ eylemlerinde Okmeydanı’nda Berkin Elvan’ın öldürülmesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın, DHKP-C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından 31 Mart 2015 tarihinde makamında şehit edilmesine ilişkin dava karar aşamasına geldi.

İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 4’ü tutuklu 5 sanık katıldı. Duruşma savcısı mütalaasında, DHKP-C terör örgütünün toplumda korku ve kaos oluşturmaya yönelik eylemlerinden biri olarak Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında rehin alındığını hatırlattı.

2’ŞER KEZ AĞIR MÜEBBET TALEBİ

Mütalaanın devamında savcı Kiraz’ın vücudunda 5 adet mermi çekirdeği giriş yarası ile ateşli silah mermi çekirdeği teğet geçiş ve sıyrığına bağlı 3 adet yaralanma tespit edildiği belirtildi. Tutuklu sanıklardan Mustafa Koçak ve Murat Canım’ın, ‘Anayasa’yı ihlal ve kasten öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan ise 25’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Kiraz’ı şehit eden teröristleri evinde misafir ettiği iddia edilen Cengiz Özel’in ve terör örgütünün üst düzeydeki karar alma organı merkez komitesinde bulunduğu öne sürülen Deniz Özel ile Mithat Öztürk’ün ise ‘terör örgütüne yardım etme’ suçundan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Haklarında kırmızı bülten bulunan 9 firari sanığın dosyasının ise ayrılması istendi. Murat Canım, Mithat Öztürk, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. 

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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