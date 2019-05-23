Davası karar aşamasında
GEZİ eylemlerinde Okmeydanı’nda Berkin Elvan’ın öldürülmesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın, DHKP-C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından 31 Mart 2015 tarihinde makamında şehit edilmesine ilişkin dava karar aşamasına geldi.
İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 4’ü tutuklu 5 sanık katıldı. Duruşma savcısı mütalaasında, DHKP-C terör örgütünün toplumda korku ve kaos oluşturmaya yönelik eylemlerinden biri olarak Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında rehin alındığını hatırlattı.
2’ŞER KEZ AĞIR MÜEBBET TALEBİ
Mütalaanın devamında savcı Kiraz’ın vücudunda 5 adet mermi çekirdeği giriş yarası ile ateşli silah mermi çekirdeği teğet geçiş ve sıyrığına bağlı 3 adet yaralanma tespit edildiği belirtildi. Tutuklu sanıklardan Mustafa Koçak ve Murat Canım’ın, ‘Anayasa’yı ihlal ve kasten öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan ise 25’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Kiraz’ı şehit eden teröristleri evinde misafir ettiği iddia edilen Cengiz Özel’in ve terör örgütünün üst düzeydeki karar alma organı merkez komitesinde bulunduğu öne sürülen Deniz Özel ile Mithat Öztürk’ün ise ‘terör örgütüne yardım etme’ suçundan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Haklarında kırmızı bülten bulunan 9 firari sanığın dosyasının ise ayrılması istendi. Murat Canım, Mithat Öztürk, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
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