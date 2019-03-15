Davada 2 tutuklu kaldı
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin davada, gazeteci Ercan Gün ile dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi görevlisi Muharrem Demirkale yurt dışı yasağı ile tahliye edildi.
Gün ve Demirkale başka suçtan tutuklu olmaları nedeniyle cezaevinden çıkamayacak. Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti “Silahlı terör örgütü üyeliği/yöneticiliği” suçundan yargılanan tüm sanıklar için FETÖ araştırması yapılmasına hükmetti. Muammer Güler, Ergün Güngör, Özel Yılmaz, Handan Selçuk, Adem Sağlam, Mustafa Kuletaş, Muhammet Kırmacı, Emre Altuntaş, Recep Koçpınar, Muhammet Bulgur, Adem Polat’ın tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Duruşma savcısı, Ercan Gün ve Muharrem Demirkale’nin tahliye edilmesine ilişkin karara itiraz etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle