Dava ortadan kaldırıldı, rütbeler sökülmedi... Adalet gelmedi
12 Eylül askeri darbesine ilişkin dava, sanıklar Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın ölümleri nedeniyle ortadan kaldırıldı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların rütbelerinin sökülmesi ve mal varlıklarına el konulmasına da yer olmadığına hükmetti.
Yargıtay’ın bozma kararından sonra 12 Eylül askeri darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın rütbe ve mal varlıklarına ilişkin dava, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanmıştı. Davanın dünkü duruşmasında 12 Eylül döneminde gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Cemil Kırbayır’ın ablası Fatma Gülmez, “Ne ölüsü ne dirisini verdiler. Bu acıyı bana yaşattılar. Acımın dinmesi için ağabeyimin mezarını istiyorum. Bu emri verenlerin mahkûm edilmesini istiyorum” dedi. Kırbayır’ın ağabeyi Mikail Kırbayır da “Bize karşı insanlık suçu işlendi. Bir annenin evladının mezarına gidip gözyaşı dökme hakkı elinde alındı” diye konuştu. Devrimci 78’liler Federasyonu Derneği Ankara Şube Başkanı Hüseyin Esentürk de “Yıllarca işkence gördüm, sağlığım, geleceğim elimden alındı. 12 Eylül’ün mahkum olmasını istiyorum” dedi. Mahkeme ise sanıklar Evren ve Şahinkaya hakkında açılan kamu davasının ‘ölüm nedeniyle’ ortadan kaldırılmasına, sanıkların rütbelerinin sökülmesi ve mal varlıklarına el konulmasına yer olmadığına karar verdi. Darbe mağdurları karara tepki gösterirken, müşteki avukatları da kararı temyiz edeceklerini açıkladı. Dosyaya ilişkin nihai kararı Yargıtay verecek. m
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