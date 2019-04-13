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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ ANKARA
13.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dava ortadan kaldırıldı, rütbeler sökülmedi... Adalet gelmedi

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Dava ortadan kaldırıldı, rütbeler sökülmedi... Adalet gelmedi

12 Eylül askeri darbesine ilişkin dava, sanıklar Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın ölümleri nedeniyle ortadan kaldırıldı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların rütbelerinin sökülmesi ve mal varlıklarına el konulmasına da yer olmadığına hükmetti.

Yargıtay’ın bozma kararından sonra 12 Eylül askeri darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın rütbe ve mal varlıklarına ilişkin dava, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanmıştı. Davanın dünkü duruşmasında 12 Eylül döneminde gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Cemil Kırbayır’ın ablası Fatma Gülmez, “Ne ölüsü ne dirisini verdiler. Bu acıyı bana yaşattılar. Acımın dinmesi için ağabeyimin mezarını istiyorum. Bu emri verenlerin mahkûm edilmesini istiyorum” dedi. Kırbayır’ın ağabeyi Mikail Kırbayır da “Bize karşı insanlık suçu işlendi. Bir annenin evladının mezarına gidip gözyaşı dökme hakkı elinde alındı” diye konuştu. Devrimci 78’liler Federasyonu Derneği Ankara Şube Başkanı Hüseyin Esentürk de “Yıllarca işkence gördüm, sağlığım, geleceğim elimden alındı. 12 Eylül’ün mahkum olmasını istiyorum” dedi. Mahkeme ise sanıklar Evren ve Şahinkaya hakkında açılan kamu davasının ‘ölüm nedeniyle’ ortadan kaldırılmasına, sanıkların rütbelerinin sökülmesi ve mal varlıklarına el konulmasına yer olmadığına karar verdi. Darbe mağdurları karara tepki gösterirken, müşteki avukatları da kararı temyiz edeceklerini açıkladı. Dosyaya ilişkin nihai kararı Yargıtay verecek. m 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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