Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Datça'nın en güzel yerinde... Unutuldu

    Datça'nın en güzel yerinde... Unutuldu

    Cavit AKGÜN(DHA)
    27.03.2018 - 16:48 | Son Güncelleme:

    CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Muğla’nın Datça ilçesinde 1988 yılında boşaltılan, sonrasında 2 kez yenileme ve tadilat çalışması yapılmasına karşın kullanılmayarak çöplüğe dönen eski hükümet konağı için TBMM’ye soru önergesi verdi. Üstündağ, binanın kültür merkezi haline getirilmesini istedi.

    CHP Muğla Milletvekili Üstündağ, konağın harabeye döndüğünü belirterek, "İlçenin en güzel yerinde bulunan binanın içler acısı durumu herkesi üzüyor. Tarihi MÖ 2000’li yıllara kadar uzanan kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, dünyanın gıptayla baktığı Datça gibi bir güzide ilçede, böyle bir harabenin varlığı düşündürücüdür. Adeta unutulmuş gibi duran bu bina, Datça Belediyesi’ne tahsis edilirse ilçenin ihtiyacı olan bir kültür merkezi haline getirilerek hem halka hem de konuklarına hizmet verebilir. Bu kadar basit bir konuda dahi belediyeye devir yapamayan zihniyet doğru yolda değildir. Her tarafı sit alanı olan Datça’da resmi bina yapmanın zorluğu ortadadır" dedi.

    Milletvekili Üstündağ, konuyla ilgili Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: "Datça eski hükümet binasının tahsisini talep eden Datça Belediyesi’ne niçin olumlu bir cevap verilmemektedir? Binanın sit durumu nedir? Binanın tadilat ve onarım projeleri yapılmış mıdır? Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na bu projeye göre yapılmış herhangi bir başvuru var mıdır? Bakanlığınızın başka bir tasarrufu veya düşüncesi var mıdır? Datça eski hükümet binasının yenilenerek Datça için son derece ihtiyaç olan bir kültür merkezi olarak Datçalılara ve misafirlerine hizmet verilmesi isteği yerine getirilecek midir? Yoksa gün geçtikçe yok olmaya yüz tutan bu metruk binanın yıkılması mı beklenecektir?"

    Datçanın en güzel yerinde... Unutuldu

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? 27.03.2018
    daha fazla video için
    Etiketler: TBMM , soru önergesi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri