Datça'nın en güzel yerinde... Unutuldu

CHP Muğla Milletvekili Üstündağ, konağın harabeye döndüğünü belirterek, "İlçenin en güzel yerinde bulunan binanın içler acısı durumu herkesi üzüyor. Tarihi MÖ 2000’li yıllara kadar uzanan kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, dünyanın gıptayla baktığı Datça gibi bir güzide ilçede, böyle bir harabenin varlığı düşündürücüdür. Adeta unutulmuş gibi duran bu bina, Datça Belediyesi’ne tahsis edilirse ilçenin ihtiyacı olan bir kültür merkezi haline getirilerek hem halka hem de konuklarına hizmet verebilir. Bu kadar basit bir konuda dahi belediyeye devir yapamayan zihniyet doğru yolda değildir. Her tarafı sit alanı olan Datça’da resmi bina yapmanın zorluğu ortadadır" dedi.

Milletvekili Üstündağ, konuyla ilgili Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: "Datça eski hükümet binasının tahsisini talep eden Datça Belediyesi’ne niçin olumlu bir cevap verilmemektedir? Binanın sit durumu nedir? Binanın tadilat ve onarım projeleri yapılmış mıdır? Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na bu projeye göre yapılmış herhangi bir başvuru var mıdır? Bakanlığınızın başka bir tasarrufu veya düşüncesi var mıdır? Datça eski hükümet binasının yenilenerek Datça için son derece ihtiyaç olan bir kültür merkezi olarak Datçalılara ve misafirlerine hizmet verilmesi isteği yerine getirilecek midir? Yoksa gün geçtikçe yok olmaya yüz tutan bu metruk binanın yıkılması mı beklenecektir?"

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