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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Mehmet ÇİL/DHA
07.06.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Datça'da yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

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MUĞLA'nın Datça ilçesinde, denizde 7 yıl aradan sonra Akdeniz foku görüntülendi.

Datça Yarımadası'nın güneyinde Akdeniz kıyılarında tekne turları düzenleyen kaptan Ayhan Çıraklık (55), öğlen saatlerinde, müşterilerini gezdirirken, Akvaryum Koyu'nda kıyıdan 50 metre açıkta, denizde yüzen Akdeniz foku ile karşılaştı. Yakaladığı orfoz balığını yerken tek kare fotoğrafı alınabilen Akdeniz foku, daha sonra kayıplara karıştı. Akdeniz fokunu fotoğraflayan Çıraklık, "Datça denizlerinde uzun bir süredir Akdeniz foku görülmüyordu. Tekrar bir fok görünce çok heyecanlandım. Umarım tekrar karşılaşırız" dedi.

FOK BADEM'İ HATIRLATTI

Akvaryum Koyu'nda görülen sevimli fok akıllara fok Badem'i getirdi. Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 2006 yılında henüz 1.5 aylık bir yavru iken yaralı halde bulunup, Foça Fok Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yapılan ve tekrar denize salıverildikten sonra Ege ve Akdeniz sahillerini mesken tutan dişi fok Badem'in, 2012 yılından bu yana bir daha izine rastlanılmadı. Denize bırakılmasından sonra sık sık Datça'ya gelmesi nedeniyle, Datça Belediyesi tarafından heykeltıraş Elbruz Denge'ye 2012 yılında yaptırılıp, limana konulan 'Fok Badem' heykeli, özellikle çocukların ve tatilcilerin ilgi odağı oldu.

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