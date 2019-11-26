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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)
26.11.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Datça'da yağmur; evine kayıkla girebildi

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Datça'da yağmur; evine kayıkla girebildi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde etkili olan yağmur, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Bahçesi sular altında kalan vatandaşlardan Ali Soner Coşkun (62), kayıkla evine girip, çıkabildi.

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  • Datçada yağmur; evine kayıkla girebildi
  • Datçada yağmur; evine kayıkla girebildi
  • Datçada yağmur; evine kayıkla girebildi
  • Datçada yağmur; evine kayıkla girebildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Datça'da dün başlayan bugün itibariyle aralıklarla etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, merkeze 25 kilometre mesafedeki Yaka ve Cumalı mahallelerinin sınırında kalan Palamutbükü mevkisinde 15 ev ve iş yerini su bastı.

Bölgedeki sokak ve caddeler suyla dolup taştı. Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Amirliği ekipleri, gün boyu su tahliyesi için çalışma yaptı.

Bahçesi sular altında kalan Ali Soner Coşkun (62), kayık kullanarak evine girip, çıkabildi.

Palamutbükü'nde yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu ileri süren Yaka Mahallesi Muhtarı Serhat Yılmaz, "Palamutbükü, Datça'nın turizmde parlayan yıldızı, ancak sorunları çok.

Kimse sorunlarımıza çözüm üretmiyor. Alt yapı, kanalizasyon istiyoruz. 'İmar planı yok' diyorlar. 1990'dan bu yana imar planı yok. Bu kadar eziyet yeter artık. Burası, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı köy değil, mahalle.

Nerede bu yetkililer? 30 yıldır imar planı çıkmaz mı? Yetkililerden derhal çok acil çözüm bekliyoruz" dedi.

Bu arada Datça'ya bir günde metrekareye 82,5 kilo yağmur düştüğü belirtildi.

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