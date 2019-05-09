Datça'da şaşırtan şeffaf deniz canlısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDatça'da şaşırtan şeffaf deniz canlısı
GeriGündem Datça'da şaşırtan şeffaf deniz canlısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
09.05.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Datça'da şaşırtan şeffaf deniz canlısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Muğla'nın Datça ilçesinde ilk kez görülen denizanasına benzeyen şeffaf deniz canlısı dikkat çekti. Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda'da bir balıkçı tarafından keşfedilen 'salpa maxima'nın, bir başka türü olduğu ortaya çıktı.

Datçalı balıkçılar tarafından deniz üzerinde ilk kez görülen, denizanasına benzeyen bir canlı türü heyecan yarattı. İlçe merkezinde, Akdeniz kıyısındaki limanda bağlı bulunan gezi ve balıkçı teknelerinin arasında fark edilen ve turuncu renkli tespih tanesini andıran bölümleri dışında tümüyle şeffaf olan canlıların, birbirleriyle bağlantılı zincir şeklinde hareket ediyor olmaları dikkat çekti. Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda'da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa Maxima'nın, bir başka türü olduğu ortaya çıktı.

DHA kamerası tarafından çekilen görüntüler üzerinden canlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde incelemeye alındı. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nurçin Killi, canlının, 'tulumlular' grubuna dahil olan, sularda sürüklenen organizma salpa (jelatinli zooplanktonik) olduğunu açıkladı.

Bu canlının fıçı şeklindeki vücutlarının saydam olduğunu söyleyen Killi, "Süzerek beslenen bu canlılar suyu pompalayarak hareket edebilir. Fitoplankton dediğimiz mikroskobik alglerle ve bakterilerle beslenirler. İlkbaharda fitoplankton çoğalmasını takiben bu canlıların da sayıları artar ve onlarcası bir araya gelerek uzun zincirler şeklinde koloniler oluştururlar. Koloniler birlikte hareket eder ve beslenirler. Akıntılarla ya da beslenme amacıyla kıyılarda sık görülebilirler. İnsanlara herhangi bir zararları yoktur. Oluşan kolonilerin ömürleri uzun sürmez, fitoplankton miktarı azaldığında salplerin sayılarında da azalma görülür. İstavritgiller (trachurus) ve mezgit türleri, kaplumbağalar, deniz kuşları, ton balıkları ve denizanaları salpleri besin olarak tüketirler" dedi.

Datçada şaşırtan şeffaf deniz canlısı

Datçada şaşırtan şeffaf deniz canlısı

Datçada şaşırtan şeffaf deniz canlısı



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Çocuk 'Kadın mısın erkek mi' deyince çılgına dönmüştü! Açıklama yaptı

Masör cinayetinden tutuklanan pilota 25 yıl hapis

DEAŞ’ın Çanakkale’ye saldırı planı ortaya çıktı!