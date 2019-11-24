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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla) (DHA)
24.11.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Datça'da otelde yangın

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Datça'da otelde yangın

Muğla'nın Datça ilçesinde 4 yıldızlı bir otelde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın söndürüldü. Sezonun kapanması nedeniyle müşterisi bulunmayan otelde, maddi zarar meydana geldi.

Emecik Mahallesi, Karaincir mevkisindeki 4 yıldızlı otelin, deniz kenarında yer alan 19 odalı bloğunun çatısında dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıdaki yangın tüm binayı sardı. Sezon sonu nedeniyle müşterinin bulunmadığı oteldeki yangın, personel tarafından itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 3 arazöz, 2 su tankeri ve yaklaşık 30 kişilik itfaiye ekibi, çalışma başlattı. Binadan yükselen alevler ise gökyüzünü aydınlattı. 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangının kesin çıkış nedeninin, yapılacak detaylı inceleme sonucu netlik kazanacağı belirtildi.

Datçada otelde yangın
Bu arada çalışmaları Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar da olay yerinden takip etti. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yangının ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınmasının teselli kaynağı olduğunu söyledi.

Datça'nın en prestijli otellerinden olan işletme 1970 yılında açıldı. Otelin 152 odalı, 359 yatak kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Datçada otelde yangın

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