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Haber Giriş: 04.01.2020 - 09:54,Son Güncelleme:/

Datça’da kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

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Datça’da kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

Muğla’nın Datça ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Muğla’nın Datça ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Datça’da belirli aralıklarla Kargı Yolu Caddesi Mandalya mevkii Çekek Yeri Tepesine gidip gelen bir gruptan şüphelenen çevre sakinleri, durumu jandarmaya ihbar etti. Bu sabaha karşı bölgede tertibat alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda A.Ç. (43), E.G. (42), Ş.Ç. (38), B.Ç. (23), C.T. (46) ve Y.A. (33) isimli şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Belirli aralıklarla geldikleri bölgede derin bir çukur kazan şüphelilerin kaçak kazı yaparken kullandıkları çok sayıda malzemeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

 

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