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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)
16.09.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Datça'da açıklarında 99 kaçak göçmen yakalandı

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Datça'da açıklarında 99 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında dün gece ve bu sabah durdurulan 2 ayrı lastik botta, 99 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün saat 21.27'de, Datça sahilinin 1 mil açıklarında, lastik bottaki bir grup kaçak göçmenin, Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na geçmeye çalıştığını fark etti. Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurdu. Bottaki 30'u erkek, 13'ü kadın ve 11'i çocuk toplam 54 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlerden 3'ünün Filistin, 49'unun Suriye, 1'inin Irak ve 1'inin de İran uyruklu olduğu belirlendi. Datça kıyısına 2 mil açıklarında, bugün saat 05.18 sıralarında meydana gelen ikinci olayda ise, 45 kaçak göçmen daha lastik botta yakalandı. 20'si erkek, 10'u kadın ve 15'i çocuk olan toplam 45 kaçak göçmenden 31'inin Suriye, 11'inin Filistin ve 3'ünün Irak uyruklu olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik botu eşliğinde Datça Limanı'na getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

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