Darüşşafaka sınavı ne zaman? Başvuru şartları neler?

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2018 yılı sınavı, 27 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 21 ilinde düzenlenecek. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye tam burslu kolej eğitimi alma hakkı elde edecek. Peki, Darüşşafaka sınavı başvuru şartları neler, başvuru formu için gerekli belgeler hangileri? İşte detaylar!



DARÜŞŞAFAKA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması

Ailesinin maddi durumunun iyi bir eğitim için yeterli olmaması

2007 ya da sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim Yılında ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi olması

Sağlık ve diğer yönlerden yatılı okula kabulünde sakınca bulunmaması

T.C. vatandaşı olması



BAŞVURU FORMU İÇİN GEREKLİ BELGELER



Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak, “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı Örneği

(Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf



Önemli Not:



Aday kaydı için başvurular online ya da elden yapılabilir.

Başvuru belgelerinin Darüşşafaka Ortaokuluna elden ya da postayla ulaştırılması zorunludur.