Darüşşafaka giriş sınavı ne zaman?
Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz öğrenciler için her yıl düzenlediği giriş sınavının, bu yıl ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Söz konusu sınav için başvurular başlamıştı. Peki, Darüşşafaka giriş sınavı ne zaman?
Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara ücretsiz ve yatılı eğitim fırsatı tanımaya devam ediyor. Kurum, 2019 yılı sınavında başarılı olan öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı ücretsiz kolej eğitimi alma imkanı sağlayacak. İşte, 2019 Darüşşafaka giriş sınavı hakkında detaylar...
Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2019 yılı sınavı, 26 Mayıs 2019 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.
24 ilde düzenlenecek sınavlarda başarılı olan ve gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, 8 yıl boyunca Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.
Sınav yapılacak iller ise şunlar; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van.
24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafı ise yine Darüşşafaka tarafından karşılanacak.
Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
"Eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla 1863 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti'nin her yıl düzenlediği sınav, binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor.
Başarılı olan 120 öğrencinin 8 yıl boyunca ücretsiz yatılı eğitim alma imkanı elde edeceği sınava katılmak isteyen adaylar başvuru evraklarını 20 Mayıs'a kadar Darüşşafaka Ortaokuluna elden ya da posta yoluyla ulaştırabilecek.
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