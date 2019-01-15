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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.01.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Darüşşafaka 2019 sınav başvuruları başladı! Darüşşafaka başvuruları ne zaman sona eriyor?

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Darüşşafaka 2019 sınav başvuruları başladı! Darüşşafaka başvuruları ne zaman sona eriyor?

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2019 yılı sınavına başvurular başladı. Bu gelişmenin ardından, söz konusu sınav için başvuru şartlarının neler olduğu ve başvurular için son tarihin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Darüşşafaka sınavına kimler başvuru yapabilir? Başvurular için son tarih ne zaman?

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim veren Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının sınavı 26 Mayıs'ta yapılacak. İşte, 2019 Darüşşafaka sınav başvuruları hakkında detaylar...

Darüşşafaka'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 ilde düzenlenecek sınavlarda başarılı olan ve gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, 8 yıl boyunca Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2019 yılı sınavı, 26 Mayıs 2019 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da yapılacak sınava, Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek.

Ayrıca 24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafı ise yine Darüşşafaka tarafından karşılanacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Aday kaydı için başvurular online ya da elden yapılabilir. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokuluna 20 Mayıs 2019 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor.

Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

ONLİNE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TC vatandaşı olmak,

Annesi ve/veya babasının hayatta olmaması,

Ailenin maddi durumunun çocuğun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması,

2007 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması, (yaş düzeltmeleri geçersiz sayılıyor),

2017-2018 eğitim öğretim yılında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi olması,

Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması.

BAŞVURU EVRAKLARI NELER?

Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru formu (doldurulmuş)

SINAV İLANININ TAMAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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