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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER / DHA
28.05.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Darp ettikleri iş adamının döviz dolu poşetini çalıp böyle kaçtılar!

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Fatih'te elinde 130 bin dolar ve 12 bin Euro bulunan poşetle yürüyen H.Ç.'yi darp ederek paralarını gasp eden 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Gürcistan uyruklu şüphelilerle birlikte gasp edilen paranın 27 bin 500 doları ile 3 bin 800 Euro'su ele geçirildi. Gasp edilen paranın H.Ç.'nin aile şirketine ait gayrimenkullere ait kira geliri olduğu öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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  • Darp ettikleri iş adamının döviz dolu poşetini çalıp böyle kaçtılar
  • Darp ettikleri iş adamının döviz dolu poşetini çalıp böyle kaçtılar
  • Darp ettikleri iş adamının döviz dolu poşetini çalıp böyle kaçtılar
  • Darp ettikleri iş adamının döviz dolu poşetini çalıp böyle kaçtılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fatih, Mesih Paşa Mahallesinde 24 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda elinde 130 bin dolar ve 12 bin euro bulunan poşetle yürüyen iş adamı H.Ç.'nin yanına yaklaşan 3 kişi, aniden ona saldırdı.  Saldırgandan biri H.Ç.'ye yumruk atarak yere düşürürken, diğerleri çıkan karışıklıktan faydalanarak para dolu poşeti aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şüpheliler ayrı yönlere doğru yaya olarak kaçtılar. Darp edilen H.Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Gasp edilen paranın H.Ç.'nin aile şirketine ait gayrı menkul kira geliri olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Kamera görüntüleri tarafından izlenen otomobilden şüphelilerin gittiği adres tespit edildi. Daha sonra kimlikleri belirlenen Gürcistan uyruklu şüphelileri yakalamak için iki gün önce operasyon yapıldı.

Şüphelilerden Niamettin M.(27) Küçükçekmece'deki evinde, Rekip İ.(27) Halkalı'da bir alışveriş merkezinin önünde, İbrahim O.(27) ise Halkalı'da çalıştığı oto yıkamacıda gözaltına alındı. Şüphelilerden Niamettin M.'nin evinde yapılan aramada gasp edilen paranın 27 bin 500 doları  3 bin 800 Euro'su ele geçirildi. ele geçirildi. Polis paranın geri kalan kısmını bulmak için operasyonları sürdürüyor. Öte yandan poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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