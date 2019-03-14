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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.03.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Darp edilen doktor konuştu

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Darp edilen doktor konuştu

14 Mart Tıp Bayramı öncesi Kırıkkale’de özel bir hastanenin polikliniğinde bir eczacının eşi tarafından darp edilen doktor konuştu.

Kırıkkale özel bir hastanede görev yapan, uzun dönem başhekimlik ve hastane genel sekreterliği görevlerinde bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, bir eczacının eşi tarafından muayene odasında darp edilerek, kolunda ve omzunda cam kesikleri oluştu. Arbede esnasında poliklinik odasını da dağıtan saldırgan V.K., polis tarafından gözaltına alındı.

Muayene ettiği bir hastanın ilaçlarının eksik verilmesi üzerine eczaneyi aradığını ve ilaçların eksik verilmesi nedeniyle arbede çıktığını ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, "Hastamızın birinin ilaçlarının eksik verilmesi beyanı üzerine bize gelmesi üzerine bizde eczaneyi arayarak ilaçlar 3 kutu yazılmış neden eksik verildi konusunu sorduğumuzda şahıs biraz ters konuştu. Biz de kapattık telefonu. Daha sonra da öğleden sonra şahsın eşi olduğunu söyleyen birisi gelip poliklinikte bizi darp etti. Arbede esnasında camlar kırıldı. Sekreterim tramvaya uğradı. Hukuki süreci başlattık. Bundan sonrasını hukuki süreci takip edeceğiz. Kırılan camdan dolayı ellerimde kollarımda çizikler oluştu. Sol omzumda da hareket kısıtlılığı ve hassasiyet var. Üzücü bir olay. Ben 25 sene devlette hizmet ettim. Yaklaşık 35 senelik de meslekte hayatım var. İlk defa başıma gelen bir olay. Maalesef üzücü. Ama son yıllarda biliyorsunuz sağlıkta şiddet gündemde. Bu da başımıza mesleğimizin son demlerinde gelmesi daha bir üzücü bir hal aldı” dedi. 

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